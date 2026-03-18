"இந்தியில் வந்த கடிதத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் என் எதிர்ப்பு".. துரை வைகோவின் தரமான சம்பவம்

ஒன்றிய பாஜக அரசு பகிரங்கமாக இந்தி திணிப்பை மேற்கொண்டு வருகிறது என்று நாங்கள் குற்றம் சாட்டுவதற்கான சாட்சியை நீங்களே வழங்கியுள்ளீர்கள். அதற்கு நீங்கள் எனக்கு அனுப்பிய கடிதம் தான் சாட்சி.

துரை வைகோ (X/@duraivaikooffl)
Published : March 18, 2026 at 7:37 PM IST

சென்னை: ஒன்றிய பாஜக அரசு மறைமுகமாக இந்தி திணிப்பை மேற்கொண்டு வருவதாக திராவிட கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இந்த மாதிரியான சூழலில், எங்களின் இந்தி திணிப்பு குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க அவர்களே ஓர் சாட்சியை வழங்கியிருப்பதாக திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.

சமீபத்தில் தனக்கு மக்களவை சபாநாயகரிடமிருந்து ஓர் கடிதம் வந்ததாகவும், அது முழுக்க முழுக்க இந்தியில் மட்டுமே இருந்ததாகவும் துரை வைகோ மிகுந்த ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன், இதனை மிகுந்த கவலையுடன் சேர்த்து, சபாநாயகருக்கு தன்னுடைய கண்டனத்தையும் பதிவு செய்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். இதனை ஆங்கிலத்தில் கடிதமாக எழுதி அவர் வழங்கியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

அதன் தமிழாக்கத்தையும் அவர் தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த தகவல், "மாண்புமிகு மக்களவை சபாநாயகர் அவர்களே, ஒன்றிய பாஜக அரசு பகிரங்கமாக இந்தி திணிப்பை மேற்கொண்டு வருகிறது என்று நாங்கள் குற்றம் சாட்டுவதற்கான சாட்சியை நீங்களே வழங்கியுள்ளீர்கள். அதற்கு நீங்கள் எனக்கு அனுப்பிய கடிதம் தான் சாட்சி.

இந்தி பேசாத இந்திய மாநிலம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து, தமிழ் மக்களின் வாக்குகளை பெற்று, அவர்களின் பிரதிநிதியாக, மக்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் எனக்கு, மக்களவை சபாநாயகரான தங்களிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்துள்ளது.

அதில், 'Speaker, Lok sabha' என்பது மட்டும் ஆங்கிலத்தில் உள்ளதால் குறைந்தபட்சம் உங்களிடமிருந்து தான் அக்கடிதம் வந்துள்ளது என்று என்னால் புரிந்துகொள்ள முடிந்தது. ஆனால், அதைத்தவிர அனைத்து வார்த்தைகளும், என் பெயர் உட்பட முகவரியும் இந்தியில் தான் இருக்கிறது.

முழுக்க முழுக்க இந்தியிலேயே இடம்பெற்றிருக்கும் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான கடிதத்தை எனக்கு அனுப்பி, எனது மொழி உணர்வை நீங்கள் காயப்படுத்தி உள்ளீர்கள் என்பதை நான் இங்கு பதிவு செய்கிறேன்.

இதைத்தான் தமிழ்நாடு ஆண்டாண்டு காலமாக “இந்தித் திணிப்பு” என்று சுட்டிக்காட்டுகிறது; இந்தித் திணிப்பை மிக அழுத்தமாக எதிர்க்கிறது. நாங்கள் இந்தி மொழிக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல; ஆனால் இவ்வாறான இந்தித்திணிப்பை ஒருபோதும் ஏற்காதவர்கள் என்று பதிவுசெய்ய விரும்புகிறேன்.

இது ஒன்றிய அரசின் ஒரு அப்பட்டமான உரிமை மீறல் என்று குறிப்பிடுவதோடு, “வேற்றுமையில் ஒற்றுமை” என்று இந்தியா கொண்டிருக்கும் முதன்மையான கோட்பாட்டிற்கு எதிரானது என்றும் குற்றம்சாட்டுகிறேன்.

இதற்கு எனது கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, இந்த மோசமான நடைமுறை ஒழிக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் பொதுவான ஆங்கிலத்தில் மட்டும் தான் கடிதம் உள்ளிட்ட அனைத்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் பறிமாற்றம் இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன். இதுதான் இந்தியாவில் வாழும் அனைத்து மொழி பேசும் தேசிய இன மக்களின் எதிர்ப்பார்ப்பு ஆகும்." என்று அவர் அந்த கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

