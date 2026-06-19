மேகதாது அணை விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் - துரைமுருகன் வலியுறுத்தல்
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.
Published : June 19, 2026 at 2:42 PM IST
வேலூர்: மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் வலியுறுத்தினார்.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சட்டப் பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியதற்கு வரவேற்பு தெரிவித்த அவர், இதற்கு எதிராக மாநிலம் முழுவதும் ஒருமித்த குரல் எழுப்ப வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், ”தமிழகம் முழுவதும் இந்த திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு இருப்பதை வெளிப்படுத்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்தப்பட வேண்டும். எந்தவிதமான கட்சி வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் அனைவரும் ஒன்று பட்டு செயல்பட்டால் தான் இந்த பிரச்சனையில் வெற்றி பெற முடியும்.
கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவில் நீர்வள உரிமை போன்ற முக்கிய பிரச்சனைகளில் அரசியல் கட்சிகள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்ளாமல் மாநில நலனுக்காக ஒன்றுபட்டு செயல்படுகின்றன. ஆனால், தமிழகத்தில் மட்டுமே அதுபோன்ற ஒற்றுமை குறைவாக காணப்படுகிறது. இதை மாற்ற வேண்டும்” என்றார்.
மேலும், “சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால் அதுமட்டும் போதாது. உச்சநீதிமன்றத்தில் திறமையான வழக்கறிஞர்களை நியமித்து வலுவான வாதங்களை முன் வைக்க வேண்டும். இந்த பிரச்சனையின் இறுதி தீர்வு நீதிமன்றத்தின் கையில் தான் உள்ளது” என தெரிவித்தார்.
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கர்நாடக அரசுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்ற கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த துரைமுருகன், “ஒரு முறை அல்ல, 36 முதல் 37 முறை வரை பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றுள்ளன. பல்வேறு காலங்களில் பல முதலமைச்சர்களுடனும் நான் நேரடியாக பேசியுள்ளேன். முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியும் இது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார். ஆனால், கர்நாடகாவின் நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் தமிழகத்திற்கு தற்போது கிடைக்கும் காவிரி நீரின் அளவும் பாதிக்கப்படும். அணை நிரம்பி வழியும் நீரே தமிழகத்திற்கு வரும் நிலை உருவாகும். கர்நாடகாவிற்கு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் காலங்களில் மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. இது முதல் முறையாக முன்வைக்கப்படும் திட்டம் அல்ல. ஏற்கனவே இரண்டு, மூன்று முறை திட்ட அறிக்கைகள் மத்திய நீர்வளத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
எனவே, தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும். இது நமது வாழ்வாதார பிரச்சனை. அரசியல் வேறுபாடுகளை ஒதுக்கி வைத்து தமிழகம் முழுவதும் ஒன்றுபட்டு எதிர்க்க வேண்டும். அதுவே தமிழகத்தின் உரிமையை பாதுகாக்கும் வழியாக இருக்கும்” என்று துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.