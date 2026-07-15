சத்தியமங்கலம் வழியாக கர்நாடகா செல்லும் அரசு பேருந்துகள் நிறுத்தம்
சத்தியமங்கலம் வழியாக மைசூரு செல்லும் பேருந்துகள், சத்தியமங்கலம் பஸ் நிலையத்திலேயே நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கிவிட்டதால் அவர்கள் தவித்தனர்.
Published : July 15, 2026 at 3:25 PM IST
ஈரோடு: மேகதாது அணைகட்ட வலியுறுத்தி வாட்டாள் நாகராஜ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்துவதாக வெளியான தகவலையடுத்து, சத்தியமங்கலம் வழியாக கர்நாடக மாநிலத்திற்கு இயக்கப்படும் தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டன.
ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து, சத்தியமங்கலம் வழியாக கர்நாடக மாநிலம் மைசூரு, கொள்ளேகால், சாம்ராஜ் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் 15-க்கும் மேற்பட்ட அரசு பேருந்துகள் தினந்தோறும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில் இன்று கர்நாடக மாநிலம், அத்திப்பள்ளி பகுதியில், வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையில் அக்கட்சியினர் மேகதாது அணை கட்ட வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக வந்த தகவல் வெளியானது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சத்தியமங்கலம் வழியாக கர்நாடக மாநிலத்திற்கு இயக்கப்படும் தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டன.
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகள் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டதால், கர்நாடகா செல்லும் பயணிகள், சத்தியமங்கலம் பேருந்து நிலையத்திலேயே காத்திருந்தனர். அரசு பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டதால், சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து மைசூருக்கு செல்லும் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது.
மேலும் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோட்டில் இருந்து, சத்தியமங்கலம் வழியாக மைசூரு செல்லும் பேருந்துகள், சத்தியமங்கலம் பேருந்து நிலையத்திலேயே நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கிவிட்டதால் செய்வதறியாது பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், சத்தியமங்கலத்தில் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்த பயணிகள் கூறுகையில், “கோயம்புத்தூர், அன்னூரில் இருந்து மைசூருக்கு செல்லும் தமிழ்நாடு அரசு பேருந்தில் ஏறினோம். அப்பேருந்து சத்தியமங்கலம் வந்த போது, ’இனிமேல் பஸ் போகாது, மேகதாது பிரச்சனை’ என கூறி கீழே இறக்கிவிட்டனர். நாங்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நிற்கிறோம். அனைவரும் தற்போது தனியார் பேருந்தை தான் நம்பியுள்ளோம். எங்களது சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு கர்நாடகாவிற்கு போலீஸ் பாதுகாப்புடன், அரசு பேருந்தை இயக்க வேண்டும்” என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு, கடந்த மாதம் கூடிய முதல் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில், முதலமைச்சர் விஜய் தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி இல்லாமல், மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசை அனுமதிக்கக் கூடாது என தனித் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார். இதனையடுத்து மேகதாது தொடர்பான தீர்மானத்திற்கு திமுக, காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உட்பட பல்வேறு கட்சிகளின் சட்டமன்ற குழுத் தலைவர்கள் ஆதரவு தெரிவித்தனர். பின்னர் மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்த தீர்மானம் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டதாக அறிவித்தார்.