தொடர் மழை எதிரொலி: தென்பெண்ணை ஆற்று நீர் துர்நாற்றத்துடன் வெளியேறுவதால் விவசாயிகள் கவலை
தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலைகளில் தேக்கி வைக்கப்படும் ரசாயன கழிவுநீர், மழைக் காலங்களில் தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுவதால் ஆற்று நீர் நுரைப்பொங்கி காணப்படுகிறது.
Published : June 1, 2026 at 2:31 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: தென்பெண்ணை ஆற்று நீர் துர்நாற்றத்துடன் நுரைப்பொங்கி வருவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
தென்னிந்தியாவின் முக்கியமான ஆறுகளில் ஒன்று தென்பெண்ணை ஆறு. கர்நாடக மாநிலம் சிக்கபள்ளாபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நந்தி மலையில் பிறந்து, 430 கி.மீ. தூரம் பாய்ந்து, இறுதியில் தமிழ்நாட்டின் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது.
தென்பெண்ணை ஆறு 112 கி.மீ தூரம் பயணித்து, தமிழ்நாட்டின் நுழைவு பகுதியான ஓசூரை அடுத்த கெலவரப்பள்ளி நீர்தேக்க அணைக்கு வருகிறது. இதனிடையே கர்நாடகா மாநிலத்தில் தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலைகளில் தேக்கி வைக்கும் ரசாயன கழிவுநீர், மழைக் காலங்களில் தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுவதால் நீரில் நுரைப்பொங்கி காணப்படுகிறது.
இந்நிலையில் துர்நாற்றத்துடன் நுரை வெளியாவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். மேலும் தமிழ்நாடு, கர்நாடக இருமாநிலங்களை சேர்ந்த பசுமை தீர்ப்பாயத்தினர் கெலவரப்பள்ளி நீர்தேக்க அணையில் கடந்த ஆண்டுகளில் நீரின் மாதிரிகளை சேகரித்து சென்றனர். ஆனால் இதுவரை முடிவுகள் வெளியிடப்படவில்லை. அதன் முடிவுகளை வெளியிட்டு, விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தற்போது தென்பெண்ணை ஆற்றில் அதிகப்படியான நீர் அணைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அணையின் முழுக் கொள்ளளவான 44.28 அடிகளில், 42.31 அடி வரை நீர் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அணைக்கு விநாடிக்கு 1,444 கனஅடி நீர் வரும் நிலையில், அவை முழுவதும் தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கே.ஆர்.பி அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்து வருவதன் காரணமாக, அணையின் நீர் வரத்து அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக தென்பெண்ணை ஆற்றின் கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது