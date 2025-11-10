கவுன்சிலர்கள் கடும் எதிர்ப்பால் நெல்லை மாநகராட்சி குடிநீர் கட்டண உயர்வு தீர்மானம் ஒத்திவைப்பு!
மாநகராட்சி கூட்டத்திற்கு அதிமுக கவுன்சிலர் தனது கணவருடன் வந்து மேயரிடம் வாக்குவாதம் செய்ததால் அவையில் பரபரப்பு நிலவியது.
Published : November 10, 2025 at 8:27 PM IST
திருநெல்வேலி: கவுன்சிலர்களின் கடும் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து நெல்லையில் குடிநீர் கட்டண உயர்வு தொடர்பான தீர்மானம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக மேயர் ராமகிருஷ்ணன் அறிவித்தார்.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் சாதாரண மற்றும் அவசரக் கூட்டம் மேயர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் மாநகராட்சி கூட்ட அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. ஆணையாளர் மோனிகா ரானா முன்னிலை வகித்தார். இதில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த மாமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது மேலப்பாளையம் மண்டலத்தில் சுகாதாரக் கேடு நிலவுவதாகவும், மஞ்சள் காமாலை நோய் பாதிப்பு அதிகம் இருப்பதாகவும் அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினரும், சுகாதாரக் குழுவின் தலைவருமான ரம்ஜான் அலி தெரிவித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனிடையே மாநகராட்சியில் குடிநீர் கட்டணத்தை மூன்று மடங்கு உயர்த்துவதற்கும், பாதாள சாக்கடை வைப்புத் தொகையை உயர்த்துவதற்கும் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது.
இதனை கண்டித்த மாமன்ற உறுப்பினர்கள், 'தற்போது உள்ள குடிநீர் கட்டண முறையே தொடர வேண்டும், உயர்த்த கூடாது' என வலியுறுத்தி பெரும்பாலான மாமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கையெழுத்து பெற்று மேயரிடம் மனுவாக அளித்தனர்.
குறிப்பாக திமுக கவுன்சிலர் பவுன்ராஜ், குடிநீர் கட்டண உயர்வு முடிவை கண்டித்து, கழுத்தில் கருப்பு துண்டு அணிந்தும், வாயில் கருப்பு துணியால் கட்டியும் மாமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். இவர் ஏற்கெனவே மேயர் தேர்தலில், சொந்த கட்சிக்கு எதிராக கட்சி தலைமை அறிவித்த வேட்பாளருக்கு எதிர்த்து போட்டியிட்டவர்.
இதற்கிடையில், பெரும்பான்மை மாமன்ற உறுப்பினர்களின் கோரிக்கை அடிப்படையில் கட்டண உயர்வு தொடர்பான தீர்மானம் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்று மேயர் ராமகிருஷ்ணன் அறிவித்தார். மேலும் பாதாள சாக்கடை வைப்புத் தொகை உயர்வு தொடர்பான தீர்மானமும் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகவும் மற்ற தீர்மானங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் அறிவித்தார்.
இதனிடையே இரண்டாவது வார்டு அதிமுக உறுப்பினர் முத்துலட்சுமி, தனது வார்டு பகுதியில் பணிகள் சரிவர நடைபெறவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுடன் மேயர் முன்பு நின்று கொண்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். அவரோடு அவரது கணவரும் சேர்ந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அவரை இடைமறித்த மேயர், 'மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தங்களது கோரிக்கைகளை வைக்க முடியும். நீங்கள் கோரிக்கைகளை வைக்க முடியாது' என முத்துலட்சுமியின் கணவரிடம் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து மாமன்ற உறுப்பினரின் கணவர் பேசிக்கொண்டே இருந்ததால் குறிக்கிட்ட மேயர், இதுபோன்று அவை நடவடிக்கைகளை கெடுக்கும் வகையில் மாமன்ற உறுப்பினர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பேசினால், அவர்கள் மீது மாநகராட்சி விதிகளின்படி கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தார். இதற்கு திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மேயருக்கு ஆதரவாக மேஜைகளை தட்டியும் ஆரவாரம் செய்தனர். எனவே கூட்டம் பரபரப்பாக நடந்து முடிந்தது.