மிரட்டும் ’மோந்தா’ புயல் - சென்னை உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

மோந்தா புயல் காரணமாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழையும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 28, 2025 at 3:45 PM IST

சென்னை: 'மோந்தா' புயல் ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளில், மசூலிப்பட்டினம், கலிங்கப்பட்டினத்திற்கு இடையே காக்கிநாடாவிற்கு அருகில் தீவிரப்புயலாக, இன்று (அக்.28) மாலை, தொடங்கி இரவு நேரத்திற்குள் கரையை கடக்கக்கூடும். அச்சமயத்தில் மணிக்கு 90 முதல் 100 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 110 கி.மீ வேகத்திலும் காற்று வீசக்கூடும் என்று சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

மேலும் நாளை (அக்.29) முதல் நவம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் எண்ணூர் 13 செ.மீ, எண்ணூர் AWS, விரிஞ்சிபுரம் தலா 11, கத்திவாக்கம் 10 செ.மீ அளவில் மழை பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக தூத்துக்குடியில் 32.8° செல்சியஸ், குறைந்தபட்சமாக (சமவெளிப்பகுதிகளில்) கரூர் பரமத்தியில் 20.0° செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகி உள்ளது.

மோந்தா புயல்

நேற்று காலை (அக்.27) தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய “மோந்தா” புயல் வடக்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று (அக்.28) காலை 5.30 மணி அளவில் தீவிரப்புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது. பின்னர் காலை 8.30 மணி அளவில் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில், மசூலிபட்டினத்திலிருந்து தெற்கு, தென்கிழக்கே சுமார் 160 கி.மீ தொலைவிலும், காக்கிநாடாவிலிருந்து தெற்கு - தென்கிழக்கே 240 கி.மீ தொலைவிலும், விசாகபட்டினத்திலிருந்து தெற்கு-தென்மேற்கே 320 கி.மீ தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.

இது, வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளில், மசூலிப்பட்டினம், கலிங்கப்பட்டினத்திற்கு இடையே காக்கிநாடாவிற்கு அருகில் தீவிரப்புயலாக, இன்று (அக்.28) மாலை, இரவு நேரத்தில் கரையை கடக்கக்கூடும். அச்சமயத்தில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 90 முதல் 100 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 110 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

நேற்று (அக்.27) மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று (அக்.28) காலை 8.30 மணி அளவில் அதே பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இது, அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் மேலும், வடக்கு வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து, மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளை கடந்து நகரக்கூடும்.

மோந்தா புயல் குறித்து வானிலை மையம் வெளியிட்டு வரைபடம்
மோந்தா புயல் குறித்து வானிலை மையம் வெளியிட்டு வரைபடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன் காரணமாக இன்று தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வட தமிழ்நாடு கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 30 முதல் 40 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 50 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், இராணிப்பேட்டை, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று (அக்.28) வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான முதல் கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 25° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் இன்று ணிக்கு 45 முதல் 55 கி.மீ வேகத்திலும் இடையிடையே 65 கி.மீ வேகத்திலும் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும். வட தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப் பகுதிகளில் நாளை (அக்.29) மணிக்கு 45 முதல் 55 கி.மீ வேகத்திலும் இடையிடையே 65 கி.மீ வேகத்திலும் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

