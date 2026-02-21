சென்னை எழும்பூரில் பராமரிப்பு பணி: 8 ரயில்கள் மாம்பலத்தில் நின்று செல்லும்

ETV Bharat / state

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10 மற்றும் 11-வது பிளாட்பாரங்களில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, 8 ரயில்கள் மாம்பலம் நிலையத்தில் கூடுதலாக நின்று செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 4:17 PM IST

சென்னை: சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக 8 அதி விரைவு, விரைவு ரயில்கள் மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில் தற்போது மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் 10 மற்றும் 11-வது பிளாட்பாரங்களில் பணிகள் தொடங்கப்பட இருப்பதால் புறநகர் ரயில் இயக்கத்தில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இது குறித்து ஏற்கனவே ரயில்வே துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக வழக்கம் போல் 10 மற்றும் 11-வது நடைமேடைகளில் இருந்து இயக்கப்படும் மின்சார ரயில்கள் ஏப்ரல் மாதம் 5 ஆம் தேதி நள்ளிரவு வரை 45 நாட்களுக்கு, 5 மற்றும் 6-வது நடைமேடைகளில் இருந்து இயக்கப்பட உள்ளதாக அறிவித்திருந்தது.

தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனையடுத்து கடந்த 20 ஆம் தேதி முதல் சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், மற்றும் அரக்கோணம் ரயில் நிலையங்களுக்கு செல்லும் அனைத்து மின்சார ரயில்களும் 6-வது நடைமேடையில் இருந்தும், அரக்கோணம், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்திற்கு வரும் அனைத்து மின்சார ரயில்களும் இதே கால கட்டத்தில் எழும்பூரில் 5வது நடைமேடையில் இருந்து இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் தற்போது உள்ள மின்சார சேவைகள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திருத்தப்பட்ட நேரங்களில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 45 நாட்களில் கடற்கரையில் இருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் செல்லும் ரயில்களுக்கு தனி ஞாயிற்றுக்கிழமை நேர அட்டவணை கிடையாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 84 ரயில்கள் சென்னை கடற்கரையில் இருந்தும், 80 ரயில்கள் செங்கல்பட்டு, தாம்பரத்தில் இருந்தும் இரு மார்க்கமும் புதிய எண்கள் மற்றும் கால அட்டவணையுடன் 164 மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்தில் 10 மற்றும் 11-வது நடைமேடைகளில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, பயணிகளின் வசதிகளுக்காக 8 ரயில்கள் மாம்பலம் நிலையத்தில் கூடுதலாக நின்று செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, சென்னை எழும்பூர் - திருச்சி சோழன் அதிவிரைவு ரயில், சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி அதிவிரைவு ரயில்,
சென்னை எழும்பூர் - புதுச்சேரி விரைவு ரயில், சென்னை எழும்பூர் - செங்கோட்டை பொதிகை அதிவிரைவு ரயில், சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி நெல்லை அதிவிரைவு ரயில், சென்னை எழும்பூர் - மதுரை பாண்டியன் அதிவிரைவு ரயில்,
சென்னை எழும்பூர் - மன்னார்குடி விரைவு ரயில், சென்னை எழும்பூர் - சேலம் அதிவிரைவு ரயில், உள்ளிட்ட 8 அதிவிரைவு/விரைவு ரயில்கள் நாளை பிப்ரவரி 22 முதல் ஏப்ரல் 6 வரை, மாம்பலம் ரயில் நிலையத்திலும் நின்றுச் செல்லும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

