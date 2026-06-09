சத்தியமங்கலத்தில் பூக்கள் விலை சரிவு - மல்லிகை கிலோ ரூ.280-க்கு விற்பனை
திருமணம் உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்கள் இல்லாத போதிலும், விலை சரிந்த நிலையில், வாசனை திரவிய தொழிற்சாலைகள் மல்லிகை பூக்களை கொள்முதல் செய்கின்றன.
Published : June 9, 2026 at 10:52 AM IST
ஈரோடு: அஷ்டமி, நவமி மற்றும் சுபமுகூர்த்தம் இல்லாத காரணத்தால் பூக்களின் தேவை குறைந்து, சத்தியமங்கலம் பகுதியில் மல்லிகை பூ கிலோ 280 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களில் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மல்லி பயிரிடப்பட்டுள்ளது. இங்கு விளையும் மல்லிகை பூக்கள் பறிக்கப்பட்டு, சத்தியமங்கலத்தில் விவசாயிகளால் நடத்தப்படும் பூ மார்க்கெட்டில் ஏல முறையில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் உள்பட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், கேரளம், கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களுக்கும் மல்லிகை பூக்கள் விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.
மல்லிகை பூக்கள் மட்டுமின்றி பல்வேறு வகையான பூக்களும் சத்தியமங்கலத்தில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. தற்போது திருக்கோயில் விழாக்கள் மற்றும் சுபமுகூர்த்தத் தினங்கள் இல்லாத காரணத்தால் பூக்களின் தேவை குறைந்துள்ளது. இதனால் பூக்களின் விற்பனையும் குறைந்து கடைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுவதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் கடந்த வாரம் ஒரு மல்லிகை கிலோ ரூ.690-க்கு ஏலம் போன நிலையில், இன்று பாதியாக அதாவது கிலோ ரூ.280 ஆக சரிந்துள்ளது.
இதனால் சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டுக்கு பூக்களை கொண்டு வரும் விவசாயிகளிடம் இருந்து வாசனை திரவியம் தயாரிப்பதற்காக வாசனை திரவிய தொழிற்சாலைகள் மல்லிகை பூக்களை கொள்முதல் செய்கின்றன. இதனிடையே கோடை வெயிலின் தாக்கம் குறையாத காரணத்தால், பூக்கள் உற்பத்தி ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 10 கிலோவில் இருந்து 50 கிலோவாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால் பூக்களின் தேவையைவிட பூக்களின் உற்பத்தி அதிகமாக இருப்பதால் விலை சரிந்துள்ளது.
இன்றைய நிலவரப்படி விவசாயிகளிடம் இருந்து மல்லிகை பூ ஒரு கிலோ 280 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. திருமணம் உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்கள் இல்லாத போதிலும் விலை சரிந்த நிலையில், வாசனை திரவிய தொழிற்சாலைகள் மல்லிகை பூக்களை கொள்முதல் செய்வதாகவும், மலர் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். இதனிடையே அடுத்து வரும் ஆடி மாதங்களில் அதிகளவில் சுபமுகூர்த்த நிகழ்வுகள் நடைபெறாததால் மேலும் பூக்களின் விலை சரிய வாய்ப்புள்ளது. பூக்களின் விலை சரிந்தபோதும் பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்று வியாபாரிகள் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.