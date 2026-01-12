குளிரில் நடுங்கும் நீலகிரி... சாரல் மழையால் ஆங்காங்கே மண் சரிவு.. போக்குவரத்தும் கடும் பாதிப்பு!
சாரல் மழை மற்றும் கடும் குளிரால் நீலகிரி மாவட்ட மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
Published : January 12, 2026 at 9:54 PM IST
நீலகிரி: குன்னூர், ஊட்டி, கோத்தகிரி போன்ற பகுதிகளில் கடந்த இரு நாட்களாக விடிய, விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் மண்ணின் ஈரத்தன்மை அதிகரித்து மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் மரங்கள் விழுந்தும், மண் சரிவு ஏற்பட்டும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த இரு நாட்களாக விடிய, விடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் மலைப்பகுதிகளில் நிலச்சரிவு அபாயம் அதிகரித்து, பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். இந்நிலையில், குன்னூர், மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள இந்திரா நகர் பகுதியில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு, வாகனப் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக பாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை உருவாகி, வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைந்தனர்.
பாதுகாப்பு கருதி, பொதுமக்கள் அந்தப் பகுதிகளில் தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் குன்னூர் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குன்னூர் தீயணைப்புத் துறையினர் பேரிடர் மீட்பு குழு அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். இதன் காரணமாக சுமார் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
மேலும், சாலை பணிகளை விரைந்து முடிப்பதற்காக குன்னூரில் இருந்து வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டது. சாரல் மழை காரணமாக குன்னூர் - உதகை சாலையில் பழைய அருவங்காடு மற்றும் கிராமப்புற சாலைகளில் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மரங்கள் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த ராட்சத மரங்களை குன்னூர் தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து சென்று அறுத்து அகற்றினர். மலைப்பாதையில் கடும் மேகமூட்டம் நிலவுவதால், வாகனங்கள் கவனமுடன் செல்ல வேண்டும் என்றும் விபத்துக்கள் ஏற்படாமல் இருக்க வாகனங்களின் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டவாறு செல்ல வேண்டும் என்றும் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கி வருகின்றனர்.
மேலும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் சாரல் மழையுடன் கடும் குளிர் நிலவுவதால் மாவட்டத்திற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் சுற்றுலாத்தலங்களுக்குச் செல்லாமல், தங்கும் அறையிலேயே முடங்கி உள்ளனர். உள்ளூர் மக்கள் பகல் நேரங்களில் தீ மூட்டி குளிர் காய்கின்றனர். சாரல் மழை மற்றும் கடும் குளிரால் மாவட்ட மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.