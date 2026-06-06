ஊருக்குள் இறங்கிய குட்டி கொம்பன்; டூ-வீலரில் பயணிக்க தடை
"அன்பாக பழகி வரும் இந்த யானை, சில நேரங்களில் அச்சுறுத்தும் வகையிலும் நடந்துக் கொள்வதாக" வனத்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.
Published : June 6, 2026 at 8:50 PM IST
கோவை: நவமலை சாலையில் குட்டி கொம்பன் காட்டு யானை உலா வந்துக் கொண்டிருப்பதால், அவ்வழியாக இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் செல்ல வனத்துறை தற்காலிகமாக தடை விதித்து உள்ளது.
கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆழியார் கவியருவி, நவமலை சாலையில் சமீப சில நாட்களாக வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றது. இந்த நிலையில், குட்டிக் கொம்பன் என உள்ளூர் மக்களால் அழைக்கப்படும் ஒற்றைக் காட்டு யானை, நவமலை சாலை வழியாக உலா வந்துக் கொண்டிருப்பதாக வனத்துறைக்கு பொதுமக்கள் தகவல் அளித்துள்னர்.
மேலும், இதன் நடமாட்டத்தை உறுதி செய்த வனத்துறையினர், அவ்வழியாக இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் செல்ல தற்போது தற்காலிக தடை விதித்து உள்ளனர். அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்னரே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கும் விதமாக இத்தகை அறிவிப்பை வனத்துறை அறிவித்துள்ளது.
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குறிப்பாக, பகல் நேரங்களில் நவமலை சாலையில் முகாமிட்டு நிற்கும் அந்த ஒற்றை காட்டு யானை, அவ்வழியாக மக்கள் செல்லும்போது, அவர்களை விரட்டும் விதமாக முன்னோக்கி வந்து செல்வதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆகையால் நவமலை செல்லும் பொதுமக்கள் தற்காலிகமாக இருசக்கர வாகனங்களை தவிர்த்து நான்கு சக்கர வாகனம் அல்லது பொதுப் போக்குவரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
இது குறித்து வனத்துறையினர் கூறுகையில், "கடந்த நான்கு மாதங்களாக பொள்ளாச்சி வனப்பகுதியில் இந்தக் காட்டு யானை நடமாட்டம் உள்ளது. கடந்த சில தினங்களுக்கு அனைவருடனும் அன்பாக பழகி வந்த சில்லி கொம்பன் யானை உயிரிழந்தது. இதை அடுத்து, புதிதாக வந்துள்ள இந்த யானையும் அனைவருடனும் அன்பாக பழகி வருகிறது. குறிப்பாக, வனத்துறையினர் சொல்லுக்கும் அது கட்டுப்பட்டு வருகிறது. ஆகையால், இதை குட்டி கொம்பன் என பலரும் அழைக்கத் தொடங்கி உள்ளனர். அன்பாக பழகி வரும் இந்த யானை, சில நேரங்களில் அச்சுறுத்தும் வகையிலும் நடந்துக் கொள்கிறது" என தெரிவித்தனர்.