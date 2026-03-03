ஈரான்-அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் போர் எதிரொலி; 4வது நாளாக சென்னையில் 31 விமான சேவைகள் ரத்து
ரத்து செய்யப்படும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : March 3, 2026 at 9:57 PM IST
சென்னை: வளைகுடா நாடுகள் மற்றும் ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கு செல்லும் விமானங்கள் அனைத்தும் ஒட்டு மொத்தமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் பெரும் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.
ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. இதற்கு ஈரானும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில், ஈரானுடனான போர் 4 முதல் 5 வாரங்கள் நீடிக்கும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார். தற்போது நடைபெற்று வரும் போரால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளும் பதற்றத்தில் இருந்து வருகின்றன. ஈரான் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மற்றும் இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணைகளை வீசி வருவதால் அங்குள்ள மக்கள் அச்சத்தில் இருந்து வருகின்றனர். மேலும், ஈரான் உள்ளிட்ட சில நாடுகள் தங்களுடைய வான்வழிப் போக்குவரத்து பகுதிகளை மூடிவிட்டது. இதனால் மத்திய கிழக்கு பகுதிகளில் விமான சேவைகள் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், கடந்த சனிக்கிழமை அன்று சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து துபாய், அபுதாபி, பஹ்ரைன், மஸ்கட் ஆகிய பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் 16 வருகை விமானங்கள், 12 புறப்பாடு விமானங்கள் என மொத்தம் 28 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இரண்டாம் நாளாக ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வளைகுடா நாடுகள், மத்திய கிழக்கு ஆகிய நாடுகளுக்கு செல்லும், அதே போல அங்கிருந்து சென்னைக்கு வரும் விமானங்கள் என 33 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
அதனை தொடர்ந்து நேற்று (மார்ச் 3) திங்கட்கிழமை சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து வளைகுடா, ஐக்கிய அரபுகள் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு செல்லும் விமானங்கள் மற்றும் இந்த நாடுகளில் இருந்து சென்னைக்கு வரவேண்டிய 18 வருகை விமானங்கள் என மொத்தம் 36 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
இந்த நிலையில், இன்று ஐக்கிய அரபு நாடுகள், வளைகுடா நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய 16 புறப்பாடு விமானங்களும், இந்த நாடுகளில் இருந்து சென்னைக்கு வரவேண்டிய 15 வருகை விமானங்கள் என மொத்தம் 31 விமானங்கள் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ரத்து செய்யப்படும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை வரும் நாட்களில் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் சென்னையில் இருந்து வளைகுடா நாடுகள் மற்றும் ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கு செல்லும் விமானங்கள் அனைத்தும் ஒட்டு மொத்தமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் பெரும் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.