பெங்களூருவில் பலத்த மழை எதிரொலி: 30க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் சென்னையில் தரையிறக்கம்
பெங்களூருவில் வானிலை சீரடைந்துவிட்டதாக தகவல் கிடைத்த நிலையில், சென்னையில் வந்து தரையிறங்கி இருந்த 30 விமானங்களும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பெங்களூருவிற்கு புறப்பட்டுச் சென்றன.
Published : March 19, 2026 at 11:53 AM IST
சென்னை: பெங்களூருவில் பெய்த பலத்த மழை காரணமாக அங்கு தரையிறங்க வேண்டிய சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு விமானங்கள் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டது.
மழை மற்றும் குளிர்காலங்களில் நாட்டில் பல்வேறு மாநகரங்களில் விமான சேவையில் பாதிப்பு ஏற்படுவது வழக்கம். குறிப்பாக திடீர் மழை, புயல் எச்சரிக்கை மற்றும் பனிமூட்டம் போன்ற காலகட்டங்களில் விமானங்களை இயக்குவது பெரும் சவாலானதாக இருக்கும். குறிப்பாக, இயற்கை சூழல் சவாலாக இருக்கும் பகுதிகளில் விமான போக்குவரத்தில் திடீரென பாதிப்புகள் ஏற்படும்.
அந்த வகையில், கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் நேற்று இரவு சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை கொட்டியது. இதன் காரணமாக மோசமான வானிலை நிலவியதால் நேற்று இரவு பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க வேண்டிய உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமானங்கள் அனைத்தும், பெங்களூருவில் தரையிறங்க முடியாமல் வானில் வட்டமடித்தன.
அதன் பின்பு அந்த விமானங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக சென்னை, ஹைதராபாத், கோயம்புத்தூர், திருச்சி உள்ளிட்ட விமான நிலையங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டன. இதனையடுத்து சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று இரவு அபுதாபி, பாங்காக், மலேசியா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வந்த சர்வதேச விமானங்கள் மற்றும் டெல்லி, மும்பை, ஜெய்ப்பூர், கொல்கத்தா, புவனேஸ்வர், அகமதாபாத், பாட்னா, அமிர்தசரஸ், ஸ்ரீநகர், ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட சுமார் 30 உள்நாட்டு விமானங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வந்து தரையிறங்கின.
அந்த விமானங்களில் வந்த பயணிகள் அனைவரும் விமானத்திலேயே அமர வைக்கப்பட்டிருந்தனர். பின்னர் அந்தந்த விமான நிறுவனங்கள் தங்கள் பயணிகளுக்கு குடிநீர், சிற்றுண்டி ஆகியவற்றை விமானத்துக்குள்ளேயே வழங்கினர். அதன் பின்பு நள்ளிரவுக்கு மேல் பெங்களூருவில் வானிலை சீரடைந்துவிட்டது என்று தகவல் கிடைத்ததும், சென்னையில் வந்து தரையிறங்கி இருந்த 30 விமானங்களும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பெங்களூருவிற்கு புறப்பட்டுச் சென்றன. இதனால் சென்னை விமான நிலையம் நேற்று நள்ளிரவு பரபரப்பாக காணப்பட்டது.
கடந்த ஓரிரு வாரங்களாகவே அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் காரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களிலிருந்து வளைகுடா நாடுகளுக்கு இயக்கப்பட்டு வரும் விமான சேவைகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஏவுகணை தாக்குதல்களின்போது திடீரென அங்குள்ள நாடுகளில் வான் எல்லைகள் மூடப்படுவதால் சில விமானங்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றன. பல விமானங்களின் பயணங்களே மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தற்போது நிலைமை கொஞ்சம் சீராகி வரும் நேரத்தில், பெங்களூருவில் ஏற்பட்ட இயற்கை சீற்றம் அங்கு விமான போக்குவரத்திற்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.