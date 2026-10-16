முதலமைச்சர் விஜய்யின் கேரளம் பயணம் ரத்து; ஏமாற்றத்தில் மலையாள ரசிகர்கள்
356 இருக்கைகளுடன் கூடிய நவீன கலையரங்கம், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு நூலகம், 90 இருக்கைகள் கொண்ட கோளரங்கம் மற்றும் விண்வெளிப்பயண மின்தூக்கி ஆகியவற்றைக் கொண்ட பெரியார் அறிவுலகத்தை முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.
Published : October 16, 2026 at 4:19 PM IST
கோவை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கேரளம் மாநிலத்துக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவிருந்த நிலையில், கனமழை காரணமாக அவரின் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
கோவையில் உலக தர வசதிகளுடன்கூடிய மாபெரும் ‘பெரியார் அறிவுலகம்’ நூலகம் மற்றும் அறிவியல் மையத்தை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று (அக்டோபர் 16) மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார்.
அங்கு நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட அரசு விழாவில், மொத்தம் 408 கோடியே 25 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 89 முடிவுற்ற பணிகளை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் விஜய், 32 கோடியே 32 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான 144 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். மேலும், 9,343 பயனாளிகளுக்கு 34 கோடியே 72 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் அவர் வழங்கினார்.
7 தளங்களில் என்னென்ன வசதிகள்?
கோவை, காந்திபுரம் சிறைத்துறை மைதானத்தில் 301 கோடியே 71 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், தரை மற்றும் 7 தளங்களுடன், 1,98,000 சதுர அடி பரப்பளவில் அதிநவீன வசதிகளுடன் ‘பெரியார் அறிவுலகம்’ நூலகம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
தரைத்தளத்தில் 356 இருக்கைகளுடன் கூடிய நவீன கலையரங்கம், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு நூலகம், 90 இருக்கைகள் கொண்ட கோளரங்கம் மற்றும் விண்வெளிப்பயண மின்தூக்கி ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
முதல் தளத்தில் வரவேற்பறை மற்றும் அறிவியல் மையமும், இரண்டாம் தளத்தில் குழந்தைகளுக்கான நூலகம் மற்றும் சொந்தப் புத்தகங்களைப் படிக்கும் பிரிவும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மூன்றாம் தளத்தில் இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நூலகமும் நிர்வாக அலுவலகமும் செயல்படுகின்றன. நான்காம் தளத்தில் தமிழ் புத்தகப் பிரிவு மற்றும் பருவ இதழ்கள் பிரிவும், ஐந்தாம் மற்றும் ஆறாம் தளங்களில் ஆங்கிலப் புத்தகப் பிரிவு மற்றும் தொழில் முனைவோர் மையமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏழாம் தளத்தில் அறிவியல் மையம், திறந்தவெளி முற்றம் மற்றும் மின் நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேல் தளத்தில் விண்வெளி அதிசயங்களைக் காணும் வகையில் 100 இருக்கைகள் கொண்ட வான்நோக்கு மையமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவுலகம் திறப்பு விழாவிற்காக தனி விமானம் மூலம் கோவை வந்த முதலமைச்சர் விஜய், விமான நிலையம் முதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பெரியார் அறிவுலகம் வரை 11 கி.மீ தூரம் ரோடு ஷோ மேற்கொண்டார்.
அப்போது, அவருக்கு பொதுமக்கள் வழி நெடுங்கிலும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். வரும் வழியில் ஒரு சில இடங்களில் பொதுமக்களிடம் மனுக்களை முதலமைச்சர் விஜய் பெற்று கொண்டார். நிகழ்ச்சி முடிவடைந்த நிலையில் முதலமைச்சரை பார்க்க சாலை ஓரத்தில் கொட்டும் மழையிலும் நனைந்தபடி ஏராளமான இளைஞர்கள் காத்திருந்தனர்.
மேலும், அரசு நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் கேரளம் மாநிலத்தில் உள்ள பிரபல தனியார் நகைக்கடை உரிமையாளர் வீட்டில் நடைபெறும் நவராத்திரி விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொள்ள இருந்தார். ஹெலிகாப்டர் மூலம் அவர் கேரளம் செல்ல திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், கோவையில் கனமழை பெய்ததால், முதலமைச்சரின் கேரள பயணம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது. பயணம் ரத்தானதை தொடர்ந்து அவர் மீண்டும் சென்னை புறப்பட்டார். கேரளம் பயணம் ரத்தால் அவரின் வருகையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த அம்மாநில மக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.