சென்னை விமான பயணிகளை மிரட்டிய பெருமழை: தரையிறங்க முடியாமல் மேகக் கூட்டத்தில் தத்தளித்த விமானங்கள்
கொல்கத்தாவில் இருந்து 184 பயணிகளுடன், சென்னை வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம், சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்துக்கு திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
Published : October 18, 2026 at 11:27 AM IST
சென்னை: மோசமான வானிலை காரணமாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் விமானங்கள் தரையிறங்குவதில் நேற்றிரவு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
கடந்த சில நாட்களாகச் சுட்டெரித்து வந்த வெயிலுக்கு இதமாக, தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தற்போது தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நேற்று இரவு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாகச் சென்னை பாரிமுனை பகுதியில் 35.4 செ.மீ. மழை பதிவானதாக சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதேபோல், வேளச்சேரி, ஆலந்தூர், நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. இதன் காரணமாக சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதுடன், சில இடங்களில் குடியிருப்புகளையும் மழைநீர் சூழந்ததால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று மாலை 6:30 மணியில் இருந்து நள்ளிரவு 1:30 மணி வரை கொட்டி தீர்த்த மழையால் சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன. முக்கியமாக, நேற்று நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை சென்னையில் வந்து தரையிறங்க வேண்டிய 10-க்கும் மேற்பட்ட உள்நாட்டு விமானங்கள் நீண்ட நேரம் தரையிறங்க முடியாமல் வானில் வட்டமடித்தபடி இருந்தன.
அதேபோல், கொல்கத்தாவில் இருந்து 184 பயணிகளுடன், சென்னை வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம், சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்துக்கு திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதன்பின், சிறிது மழை ஓய்ந்ததும் வானில் வட்டமடித்து பறந்து கொண்டிருந்த விமானங்கள், ஒன்றன்பின் ஒன்றாக சென்னையில் தரையிறங்கின.
அத்துடன், சென்னையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய மதுரை, கொச்சி, மும்பை, பெங்களூரு, புனே, டெல்லி உள்ளிட்ட உள்நாட்டு விமானங்கள் மற்றும் சிங்கப்பூர், கோலாலம்பூர், இலங்கை, ஃபிராங்க்பர்ட், அபுதாபி உள்ளிட்ட சர்வதேச விமானங்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் முதல் இரண்டு மணி நேரம் வரை கால தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.
இதுதவிர, சென்னை விமான நிலையத்தில் பலத்த மழை காரணமாக ஏரோபிரிட்ஜ் (Aerobridge) வசதி இல்லாமல் திறந்தவெளிப் பகுதியில் (Open Bay) விமானங்கள் நிறுத்தப்பட்டு பயணிகள் இறக்கிவிடப்பட்டனர். இதனால், பிக்-அப் வாகனங்களில் ஏறுவதற்கு பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
தொடர்ந்து, விமான நிலையத்தின் வெளிப்பகுதியிலும் மழை நீர் வெள்ளம் பெருமளவில் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால், பயணிகளை ஏற்றி செல்ல வந்திருந்த வாகனங்களின் போக்குவரத்தும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
விமான நிலையத்தில் வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதுடன், விமான நிலைய சாலைகளில் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்புகளும் மழைநீரின் வேகத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதனால் விமான நிலைய வருகைப் பகுதியில் வாகனங்களை இயக்குவதிலும், பயணிகளைப் பாதுகாப்பாக ஏற்றிச் செல்வதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
இதன் காரணமாக, விமானங்களில் வந்து இறங்கும் பயணிகளை அழைத்துச் செல்ல வந்த உறவினர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். குறிப்பாக, பன்னாட்டு விமான முனையம் மற்றும் உள்நாட்டு விமான முனைய வருகைப் பகுதிகளில் பயணிகளை அழைத்துச் செல்லக் காத்திருந்தவர்கள் மழைநீர் தேங்கியதால் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.