தொடர் விடுமுறை எதிரொலி: கிளாம்பாக்கம் வரும் கனரக வாகனங்களுக்கான போக்குவரத்து மாற்றம்
இந்தப் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் அக்டோபர் 16, 17, 18 மற்றும் 19 ஆகிய தேதிகளில் பிற்பகல் 2 மணி முதல் மறுநாள் அதிகாலை 2 மணி வரை அமலில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 16, 2026 at 7:09 PM IST
சென்னை: தொடர் விடுமுறை காரணமாக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் வகையில் தாம்பரம் மாநகர போக்குவரத்துக் காவல்துறை பல்வேறு போக்குவரத்து மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளது.
ஆயுத பூஜை, தசரா மற்றும் வார இறுதி விடுமுறையைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு நான்கு நாள்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைத்துள்ளதால், சென்னையில் வசிப்போர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட தயாராகி வருகின்றனர். இதற்காக வியாழக்கிழமை முதல் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) வேலை முடித்து, சொந்த ஊர் கிளம்பும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்தச் சூழலில், பேருந்து முனையத்தை நோக்கிச் செல்லும் ஜிஎஸ்டி சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், பொதுமக்களின் பயணம் தடையின்றி நடைபெறவும் கனரக மற்றும் வணிக வாகனங்கள் செல்ல வேண்டிய மாற்றுப் பாதைகளைத் தாம்பரம் மாநகர காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, செங்குன்றத்தில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் நோக்கி வரும் கனரக மற்றும் வணிக வாகனங்கள், வெளிவட்டச் சாலையில் மாதா பொறியியல் கல்லூரி சர்வீஸ் சாலை சந்திப்பில் திருப்பிவிடப்பட்டு ஸ்ரீபெரும்புதூர் வழியாகவும், மண்ணிவாக்கம் சர்வீஸ் சாலை சந்திப்பில் திருப்பிவிடப்பட்டு படப்பை வழியாகவும் செல்ல வேண்டும்.
மாதவரத்தில் இருந்து மதுரவாயல் பைபாஸ் சாலை வழியாக கிளாம்பாக்கம் நோக்கி வரும் கனரக மற்றும் வணிக வாகனங்கள், மதுரவாயல் பைபாஸ் சர்வீஸ் சாலை - பூந்தமல்லி சாலை சந்திப்பில் திருப்பிவிடப்பட்டு ஸ்ரீபெரும்புதூர் வழியாகச் செல்ல வேண்டும். மேலும், மதுரவாயல் பைபாஸ் ஆம்புலன்ஸ் பாயிண்ட் பகுதியில் திருப்பிவிடப்படும் வாகனங்கள், மதுரவாயல் சுங்கச்சாவடி வழியாகச் செல்ல வேண்டும். இந்த வாகனங்கள் பூந்தமல்லி பைபாஸ் சாலையைப் பயன்படுத்துமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஜிஎஸ்டி சாலை வழியாக செங்கல்பட்டு நோக்கிச் செல்லும் கனரக மற்றும் வணிக வாகனங்கள், வண்டலூர் பழைய மேம்பாலம் அருகே திருப்பிவிடப்பட்டு வெளிவட்டச் சாலை வழியாகச் செல்ல வேண்டும். வண்டலூர் - கேளம்பாக்கம் சாலை வழியாக கிளாம்பாக்கம் நோக்கி வரும் வாகனங்கள், கேளம்பாக்கம் சந்திப்பு மற்றும் செங்கண்மால் ரவுண்டானா பகுதிகளில் திருப்பிவிடப்பட்டு திருப்போரூர் - செங்கல்பட்டு சாலை வழியாகச் செல்ல வேண்டும்.
அதேபோல், செங்கல்பட்டில் இருந்து ஜிஎஸ்டி சாலை வழியாக வரும் கனரக மற்றும் வணிக வாகனங்கள், சிங்கப்பெருமாள் கோவில் மேம்பாலம் அருகே திருப்பிவிடப்பட்டு ஒரகடம் - ஸ்ரீபெரும்புதூர் சாலை வழியாகச் செல்ல வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி - காவல் துறைக்கு உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
வாகன ஓட்டிகள் தங்களது இலக்கை அடைய ஓஎம்ஆர் மற்றும் இசிஆர் சாலைகளைப் பயன்படுத்துமாறும், போக்குவரத்துக் காவல்துறையினரின் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறும் தாம்பரம் மாநகர காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இந்தப் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் அக்டோபர் 16, 17, 18 மற்றும் 19 ஆகிய தேதிகளில் பிற்பகல் 2 மணி முதல் மறுநாள் அதிகாலை 2 மணி வரை அமலில் இருக்கும். மேலும், அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 மணி முதல் அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி நண்பகல் 12 மணி வரை இந்த மாற்றங்கள் நடைமுறையில் இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.