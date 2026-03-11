சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு - சென்னையில் இன்று மூடப்பட்ட பிரபல உணவகம்... மெனுக்களில் மிஸ்சாகும் சைவம்

ETV Bharat / state

சென்னையில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நீடிக்கும் பட்சத்தில் பல உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 11, 2026 at 9:46 PM IST

சென்னை: சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் தி.நகரில் இயங்கி வரும் பிரபல உணவகம் இன்று மூடப்பட்டது மற்ற உணவகங்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

மேற்காசியாவில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக இந்தியாவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. முன்னெச்சரிக்கையாக, வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. எரிவாயு நிறுவனங்களும் அதனை உறுதி செய்துள்ளன. அதே வேளையில், வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் உற்பத்தியை பல நிறுவனங்கள் நிறுத்தியுள்ளன.

இதனால், குறிப்பிட்ட உணவு வகைகளை சில உணவகங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளன. இருப்பினும், தொடர் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் மேற்கொண்டு உணவகங்களை நடத்துவதில் கடும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னை தியாகராய நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரபல உணவகம் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் இன்று மூடப்பட்டுள்ளது.

இந்த உணவகத்திற்கு தினசரி 12 முதல் 15 சிலிண்டர் வரையில் தேவைப்படுகிறது. இந்த நிலையில்,நேற்று முதல் சென்னையில் நிலவும் சிலிண்டர் பற்றாக்குறை காரணமாக இந்த உணவகம் இன்று ஒரு நாள் செயல்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது தற்காலிக நடவடிக்கை எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை தியாகராய நகரின் மைய பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த உணவகத்தில், ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது காலை, மதியம், இரவு என மூன்று வேளையும் 700 முதல் 1,000 வாடிக்கையாளர்கள் வரை வந்து உணவருந்துவார்கள். அதிக வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட இந்த உணவகத்திற்கு அதிக அளவு சிலிண்டர் தேவை இருப்பதால் இன்று மூடப்பட்டுள்ளது. இது அறியாமல் வந்த வாடிக்கையாளர்கள் கடை மூட்டப்பட்டிருப்பதை கண்டு திரும்பி சென்றனர்.

சென்னையில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இது மேற்கொண்டு நீடித்தால் பல உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல, தி நகரில், மற்றொரு பிரபல உணவகத்தில் இன்று சைவ உணவு ரத்து செய்யப்பட்டு அசைவம் மட்டுமே விநியோகிக்கப்பட்டது. அதுவும், லிமிடெட் முறையில் பரிமாறப்பட்டது.

சென்னையில் இந்த நெருக்கடி உணவக உரிமையாளர்ளை மட்டுமல்லாமல், வெளியூரில் இருந்து வந்து தங்கியுள்ள பல பேருக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவர்கள் தாங்கள் தங்கியுள்ள பகுதியில் உள்ள உணவகங்கள் மூடப்பட்டால் உணவுக்காக வெகு தூரம் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம். தவிர, உணவு விலை உயர்வு அச்சமும் இப்போது ஏற்பட்டுள்ளது.

