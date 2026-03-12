சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு; கோயம்பேடு சந்தையில் தேக்கமாகி குவிந்த 500 கிலோ பஜ்ஜி மிளகாய்
கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு பிரச்சனை விரைவில் சீராகாவிட்டால், அடுத்தடுத்த நாட்களில் வெவ்வேறு காய்கறிகளும் வீணாகும் நிலை ஏற்படலாம் என வியாபாரிகள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.
சென்னை: கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் 500 கிலோவுக்கும் மேலான பஜ்ஜி மிளகாய் வீணாகியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேற்காசியப் போர் பதற்றம் எதிரொலியாக இந்தியாவில் எரிபொருள் விநியோகத்தில் சிக்கல் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. ஏற்கெனவே சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று இதுதொடர்பாக மக்களவையில் பெரும் விவாதமும் வெடித்தது. அப்போது விளக்கம் அளித்த மத்திய பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங், '' கியாஸ் தட்டுப்பாடு குறித்து வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இப்போதைய சூழலில், வீட்டு உபயோக கியாஸ் சிலிண்டர் விநியோகத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பெட்ரோல், டீசல் இருப்பில் எந்த குறையும் இல்லை. நாட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விநியோகம் 10 நாட்களில் சீரடையும்'' என்றார்.
இருப்பினும், இப்போதைய நிலவரப்படி வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால், பல உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான உணவகங்கள் தங்கள் உணவு பட்டியலை குறைத்துக்கொண்டு இயங்கி வருகின்றன. பல டீ கடைகளில் மாலை நேர தின்பண்டங்கள் விநியோகமும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக எண்ணெய்யை பிரதானமாக கொண்டு இயங்கும் பஜ்ஜி, போண்டா உள்ளிட்ட தின்பண்ட கடைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் பஜ்ஜி மிளகாய் விற்பனை கடும் சரிவை சந்தித்திருக்கிறது. சுமார் 500 கிலோ வரை பஜ்ஜி மிளகாய் விற்பனையாகாமல் தேக்கமடைந்ததால் வேறு வழியின்றி அதனை வியாபாரிகள் குப்பையில் கொட்டிச் சென்றுள்ளனர். இதனால் கோயம்பேடு சந்தையின் பல்வேறு பகுதிகளில் பஜ்ஜி மிளகாய் குன்றுகள் போல குவிந்திருப்பதை காண முடிகிறது. கிலோ 30 முதல் 35 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த பஜ்ஜி மிளகாய் 500 கிலோவுக்கு மேல் வீணாகியதால் வியாபாரிகள் தரப்பில் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளனர்.
சிலிண்டர் விநியோகப் பிரச்சனை விரைவில் சீராகாவிட்டால், அடுத்தடுத்த நாட்களில் வெவ்வேறு காய்கறிகளும் வீணாகும் நிலை ஏற்படலாம் என வியாபாரிகள் அச்சம் அடைந்து உள்ளனர்.