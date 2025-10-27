மோந்தா புயல் எதிரொலி - சென்னை, திருவள்ளூரில் நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!
Published : October 27, 2025 at 11:05 PM IST
சென்னை: மோந்தா புயல், கனமழை முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக நாளை 28 ஆம் தேதி பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 16 ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் கடந்த 24 ஆம் தேதி புதிய காற்ற ழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது.
அது மேற்கு-வடமேற்கு திசை நோக்கி நகர்ந்து தென் கிழக்கு மற்றும் அதையொட்டிய மத்திய வங்கக் கடல் பகுதியில் கடந்த 25 ஆம் தேதி காலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்தது.
அதை தொடர்ந்து மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நேற்று அதிகாலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்தது. இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நேற்றிரவு புயலாக வலுவடைந்தது.
இந்த புயலுக்கு தாய்லாந்து நாடு பரிந்துரைத்தபடி 'மோந்தா' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. 'மோந்தா' புயல் நாளை (செவ்வாய்க்கிழமை) தீவிர புயலாக மாறுகிறது.
இதன் காரணமாக ஆந்திரா, ஒடிசா மாநிலங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான 'ரெட் அலர்ட்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. புயல் காரணமாக இன்று முதல் வருகிற 2 ஆம் தேதி வரை வடதமிழகம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை, காரைக்கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் 'மோந்தா' புயல் காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூா், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் நாளை மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும் செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் மோந்தா புயல், கனமழை முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக சென்னை மாவட்டத்தில் நாளை அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே அறிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு:
இதேபோல, புயல் கனமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நாளை அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பிரதாப் அறிவித்துள்ளார்.