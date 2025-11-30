’டிட்வா' புயல்: தரைக்கற்றால் மூடப்பட்ட மீன்பிடி உபகரணங்கள்... மீனவர்கள் வேதனை
'டிட்வா' புயல் காரணமாக கடலுக்கு செல்லாமல் தங்களின் தொழில் முற்றிலுமாக முடங்கி உள்ளதாக மீனவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
November 30, 2025
சென்னை: 'டிட்வா' புயல் காரணமாக கடற்கரை பகுதியில் நிறுத்தி வைகப்பட்டுள்ள படகுகள் மற்றும் மீன்பிடி உபகரணங்கள் தரைக்காற்றால் மண்ணில் முழுவதுமாக மூடப்பட்டுள்ளது.
தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள 'டிட்வா' புயல் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வருகிறது. இவை, புதுச்சேரிக்கு தெற்கு-தென்கிழக்கே 160 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், சென்னைக்கு தெற்கே 220 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது. இதனால், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கடலோர மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடந்த இரு தினங்களாக காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையை பொருத்தவரை திருவான்மியூர், நீலாங்கரை, கொட்டிவாக்கம், பாலவாக்கம், ஈஞ்சம்பாக்கம், அக்கரை, பனையூர், கானத்தூர், கோவளம் போன்ற பல்வேறு கடற்கரை பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் தங்களின் படகுகள் மற்றும் மீன்வலைகளை பாதுகாப்பான இடத்தில் மீட்டு வைத்துள்ளனர்.
வழக்கத்தை விட கடலின் சீற்றம் அதிகமாக உள்ளதால் கடற்கரையில் பல இடங்களில் மணல் அரிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகாலையில் இருந்து கடற்கரை பகுதிகளில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்ததால், மீனவர்கள் தங்களது படகுகள் மற்றும் வலைகளை கடற்கரை பகுதியிலும், துறைமுகங்களிலும் பாதுகாப்பாக கட்டி வைத்துள்ளனர். இருப்பினும், கடல் சீற்றம் மற்றும் தரைக்கற்றால், மீன்பிடி உபகரணங்கள், என்ஜின், வலை, சிறிய ரக படகு, கயிறு உள்ளிட்ட 300-க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்களின் உபகரணங்கள் முழுவதுமாக மூடப்பட்டுள்ளது.
பனையூரில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை குறித்து மீனவர் கூறுகையில், “புயல் காரணமாக 27 ஆம் தேதி முதல் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லக் கூடாது என உத்தரவு போடப்பட்டது. கடந்த நான்கு நாட்களாக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மீன்பிடித் தொழில் முற்றிலும் முடங்கிப் போயுள்ளது. புயலால், மீனவர்களின் படகுகள் மற்றும் வலைகளை எப்படி பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும் என்பது குறித்து மீனவளத்துறை எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. தங்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.