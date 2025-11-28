'டித்வா' புயல் முன்னெச்சரிக்கை; தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை
'டித்வா' புயல் காரணமாக அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் நாளை எந்தவித சிறப்பு வகுப்புகளையும் நடத்தக்கூடாது என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 28, 2025 at 9:52 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாநில பாடத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தனியார் பள்ளிகளில் எந்த சிறப்பு வகுப்புகளும் நடத்தப்பட கூடாது என்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள 'டித்வா' புயல் காரணமாக நாளை (நவ.29) வடதமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கிடையே, டித்வா புயல் காரணமாக இலங்கை முழுவதும் அதிகனமழை பெய்து வருகிறது. வெள்ளம், நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி இதுவரை 50க்கும் மேற்பட்டோர் அங்கு உயிரிழந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், இன்று மாலை நிலவரப்படி, சென்னையில் இருந்து 490 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் டித்வா புயல் நிலைகொண்டுள்ளது. இது மேலும் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, 30-ஆம் தேதி அதிகாலை, வடதமிழகம் – புதுவை மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளுக்கு அருகே நிலவக்கூடும் என வானிலை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த சூழலில், நாளை (நவ.29) வடதமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களிலும், தென்தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும் மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்றும் அறிவிப்பு வெளியானது.
புயல் மற்றும் மழை முன்னெச்சரிக்கையாக, பொதுமக்கள் அவசியமின்றி வெளியில் வருவதைத் தவிர்த்து, பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் செயல்படும் பள்ளிகளுக்கான நாட்காட்டியின் அடிப்படையில் நவம்பர் 29 (சனிக்கிழமை) மற்றும் நவம்பர் 30 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஏற்கெனவே விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும், 'டித்வா' புயல் காரணமாக அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் நாளை எந்தவித சிறப்பு வகுப்புகளையும் நடத்தக்கூடாது என்றும் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.