வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: ஈரோட்டில் 4 ஆயிரம் ஓட்டல் ஊழியர்கள் வேலையிழக்கும் அபாயம்
ஈரோடு மாவட்ட உணவகங்களில் மக்களுக்கு தேவையான உணவுகள் மட்டும் தயாரிக்க வேண்டும் என உணவக உரிமையாளர் சங்கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : March 10, 2026 at 4:37 PM IST
ஈரோடு: வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டால் சுமார் 4000 ஊழியர்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என ஈரோடு மாவட்ட உணவக உரிமையாளர் சங்கம் அச்சம் தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் சூழல் காரணமாக நாடு முழுவதும் வணிக சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டிலும் பல்வேறு பகுதிகளில் உணவகங்களில் வணிக பயன்பாட்டுக்கான கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது.
இந்த தட்டுப்பாடு ஈரோட்டிலும் எதிரொலித்துள்ளது. ஈரோடு நகர ஹோட்டல்களிலும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட உணவக உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் தங்கவேலு செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “ஈரோட்டில் 55 கேஸ் ஏஜென்சிகள் மூலம் மாவட்டம் முழுவதும் சிலிண்டர் விநியோகம் நடைபெற்று வருகிறது. கேஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து வந்துள்ள சுற்றறிக்கையில் வணிக கேஸ் வரத்து குறையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவைக்கேற்ப வணிக சிலிண்டர் பயன்பாடு குறித்து அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் ஈரோடு மாநகர் பகுதிகளில் சுமார் 400 ஹோட்டல்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றில் முக்கிய ஆர்டர்கள் மட்டுமே செய்வதற்கு உணவகங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் காலை 11 மணி முதல் 3 மணி வரை டீ, காபி தயாரிப்பை குறைக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஹோட்டல்களில் பணிபுரியும் சுமார் 4000 ஊழியர்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
கிராமப்புற பகுதிகளில் கேஸ் மற்றும் விறகடுப்பு உபயோகிக்கப்பட்டு உணவு தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அவர்களுக்கு மாற்று ஏற்பாடாக விறகு பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் நகரப்பகுதிகளில் விறகடுப்பு பயன்படுத்த முடியாத சூழல் உள்ளதால், வணிக கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை களைய அரசு ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கிறோம்" என்றார்.