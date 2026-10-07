சேலத்தில் சாயப்பட்டறையில் 'திடீர்' வாயு கசிவு: 50க்கும் மேற்பட்டோர் மூச்சுத்திணறலால் பாதிப்பு
ரசாயன வாயு கசிவு ஏற்பட்ட பட்டறையை மூடக் கோரி பல முறை மனு அளித்தும் அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.
Published : October 7, 2026 at 3:46 PM IST
சேலம்: கொண்டலாம்பட்டி பகுதியில் நேற்று இரவு சாயப்பட்டறையில் ஏற்பட்ட திடீர் ரசாயனக் கசிவு காரணமாக 50-க்கும் மேற்பட்டோர் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு பாதிப்புக்குள்ளாகினர்.
சேலம் மாவட்டம், கொண்டலாம்பட்டி பகுதியில் உள்ள குகை தெற்கு முள்ளுவாடி தெருவில் தனியாருக்கு சொந்தமான சாயப்பட்டறை ஒன்று பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு, ஜவுளிகளுக்கு தேவையான நூல்களுக்கு சாயமிடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பட்டறையில் 10-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று இரவு (அக்டோபர் 9) வழக்கம் போல் தொழிலாளர்கள் நூலுக்கு சாயமிடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இதற்காக பெரிய தொட்டிகளில் ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் ஊற்றப்பட்டு நூலுக்கு சாயம் போடப்பட்ட்டு வந்தது. இந்த பணி நேற்று நடைபெற்று கொண்டிருந்த வேளையில் திடீரென பட்டறையில் இருந்து ஆசிட் கசிய தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அப்போது ஏற்பட்ட விஷத் தன்மை கொண்ட புகையால், அங்கு பணியில் இருந்த தொழிலாளர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. தொழிலாளர்கள் அனைவரும் உடனடியாக அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தனர். இதுதவிர, சாயப்பட்டறை அருகில் இருந்த குடியிருப்பு பகுதியிலும் விஷ வாயு பரவி, அங்குள்ள குடியிருப்பு வாசிகளும் கடுமையான மூச்சுத்திணறலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் மூச்சுத்திணறலால் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்த தகவலறிந்து வந்த செவ்வாய்பேட்டை தீயணைப்பு மீட்பு நிலைய வீரர்கள், சாயப்பட்டறைக்குள் தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து ரசாயன கசிவை கட்டுப்படுத்தினர். மேலும், செவ்வாய்பேட்டை போலீசாரும் அங்கு வந்து விசாரணை நடத்தினர். தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து செயல்பட்டு ரசாயன கசிவை கட்டுப்படுத்தியதனால் அங்கு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், அடிக்கடி சாயப்பட்டறையில் இருந்து இது போன்று ரசாயன கசிவு ஏற்படுவதால் கண் எரிச்சல், மூச்சுத்திணறலால் பாதிப்பிற்குள்ளாகி வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, சாயப்பட்டறை மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் அனுமதியுடன் செயல்படுகிறதா? என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
நூல்களுக்கு சாயமிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஆசிட் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். குடியிருப்புகள் அதிகமாக உள்ள பகுதியில் இருக்கும் இந்த சாயப்பட்டறையை அகற்ற வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். மேலும், இந்த பட்டறை மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனில் மறியலில் ஈடுபடுவோம் என கூறி சாலையில் குவிந்தனர். அப்போது, போலீசார் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். தொடர்ந்து, உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் உறுதியளித்தனர்.
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இச்சம்பவம் தொடர்பாக அப்பகுதி பெண்கள் கூறுகையில், "குடியிருப்பு பகுதிக்குள் செயல்படும் இந்த சாயப்பட்டறையால் நாங்கள் கடும் பாதிப்பிற்குள்ளாகி வருகிறோம். தற்போது, ஆசிட் கசிந்து மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, சாயப்பட்டறையால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்டறையை மூடக் கோரி பலமுறை அதிகாரிகளுக்கு மனு அளித்தும் அவர்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை. எனவே, இந்த பட்டறையை மூட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்" என தெரிவித்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து சேலம் மாவட்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.