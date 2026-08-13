கர்நாடகத்தில் முழு அடைப்பு எதிரொலி: ஈரோட்டில் இருந்து தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகள் ரத்து
காவிரி ஆற்றில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீரைத் திறந்து விட வேண்டும் என்று காவிரிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்நாடக மாநிலத்தில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 10:28 AM IST
ஈரோடு: கர்நாடக மாநிலத்தில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அங்கு செல்லும் 14 தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது.
காவிரி ஆற்றில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு 15 டிஎம்சி தண்ணீரைத் திறந்து விட வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், மேகதாது அணையை உடனடியாக கட்ட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் கன்னட அமைப்பினர், பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடக்கூடாது எனக்கோரி கன்னட ரக்ஷண வேதிகே அமைப்பின் தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையிலான கன்னட அமைப்புகள் கர்நாடகத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 13) முழு அமைப்பு போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தன.
இதனையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து மைசூர், சாம்ராஜ்நகர், கொள்ளேகால் மற்றும் பெங்களூரு செல்லும் 14 தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் அரசு பேருந்துகள் இயக்கபடாதாதல் சத்தியமங்கலம் பேருந்து நிலையம் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது. தற்போது கர்நாடக செல்வதற்கு வந்த தமிழ்நாடு பயணிகள் அரசு பேருந்து ரத்து செய்யப்பட்டதை அறிந்து ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
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இதனிடையே சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து ஒரிரு தனியார் பேருந்துகள் மைசூருக்கு இயக்கப்படுவதால் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது. கர்நாடகத்தில் நிலைமை சீரான பின்பு, தமிழ்நாட்டில் இருந்து வழக்கம் போல் கர்நாடகத்திற்கு அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகம் இடையே காவிரி பிரச்சனை தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு கடந்த ஜூன் 12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததாலும், நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாததாலும், தமிழ்நாடு டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் டெல்டா மாவட்ட விவசாயத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடும்படி கர்நாடக அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. ஆனால் போதிய மழை இல்லை மற்றும் அணைகளில் நீர் இருப்பு குறைவு என கூறி கர்நாடக அரசு காவிரியில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க மறுத்துவிட்டது.
தொடர்ந்து காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய நீரை திறந்துவிட கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் திமுக சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனிடையே காவிரியில் இருந்து அடுத்த 15 நாட்களுக்கு கர்நாடக அரசு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து கர்நாடகாவில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.