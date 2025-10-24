ETV Bharat / state

ஒரே ஒரு பயணி... முதல் முறையாக மதுரையில் ரத்து செய்யப்பட்ட துபாய் விமானம்!

ஒரே ஒரு பயணி மட்டும் இருந்ததால் விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டது மதுரை விமான நிலைய வரலாற்றிலேயே இதுவே முதல் முறை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 7:24 PM IST

1 Min Read
மதுரை: மதுரையில் இருந்து துபாய் செல்ல தயாராக இருந்த விமானம், ஒரே ஒரு பயணி மட்டும் இருந்த காரணத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டது. போதிய பயணிகள் இல்லாமல் மதுரையில் விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டது இதுவே முதல் முறையாகும்.

மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து துபாய்க்கு ஸ்பைஜெட் நிறுவனம் சார்பில் தினசரி விமான சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. துபாயில் இருந்து காலை 6:40 மணிக்கு புறப்படும் விமானம் 10:20 மணி அளவில் மதுரை விமான நிலையம் வந்தடையும். மீண்டும் அந்த விமானம் மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து காலை 11:30 மணி அளவில் புறப்பட்டு பிற்பகல் 2:30 மணி அளவில் துபாய் சென்றடையும்.

இந்த நிலையில், இன்று காலை துபாயில் இருந்து புறப்பட்ட விமானம் காலை 10.20 மணிக்கு வழக்கம் போல் மதுரை வந்தடைந்தது. பின்னர் அங்கிருந்து காலை 11:30 மணியளவில் துபாய் செல்ல வேண்டிய நிலையில், ஒரே ஒரு பயணி மட்டுமே முன் பதிவு செய்து காத்திருந்தார். இதனால், அதிர்ச்சி அடைந்த விமான நிறுவனம் துபாய் சேவையை ரத்து செய்வதாக அறிவித்தது.

மேலும், இன்றைய விமானத்தில் துபாய் செல்வதற்காக முன் பதிவு செய்து காத்திருந்த பயணிக்கு வரும் 26 ஆம் தேதி பயணம் மேற்கொள்ள மாற்று ஏற்பாடும் விமான நிறுவனம் சார்பில் செய்து தரப்பட்டது.

ஒரே ஒரு பயணி மட்டும் இருந்ததால் விமானம் ஒன்று ரத்து செய்யப்பட்டது மதுரை விமான நிலைய வரலாற்றிலேயே இதுவே முதல் முறை என விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

முன்னதாக, போதிய பயணிகள் இல்லாதாது, தொழிநுட்ப கோளாறு, இரு நாடுகளுக்கு இடையே போர் நடக்கும் சூழல், தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை உள்ளிட்ட காரணங்களால் மதுரையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய விமான சேவைகள் பல முறை ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், ஒரே ஒரு பயணி மட்டும் இருந்த காரணத்தால் மதுரை விமான நிலையத்தில் துபாய் செல்ல வேண்டிய ஸ்பைஸ் ஜெட் தனியார் விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

துபாய் விமானம் ரத்து
மதுரை விமானம் நிலையம்
MDU AIRPORT DUBAI FLIGHT
MDU AIRPORT
DUBAI FLIGHT CANCELLED IN MADURAI

