ஈரான் தாக்குதல்: 3 நாள்களுக்கு பிறகு துபாயிலிருந்து சென்னை திரும்பிய 217 பேர்

சுமார் 20,000க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுக்கு, துபாய் அரசு பாதுகாப்பான தங்குமிடம் அளித்து கவனமாகப் பார்த்துக்கொண்டதாக சென்னை வந்த பயணிகள் தெரிவித்தனர்.

துபாயில் இருந்து சென்னை திரும்பிய பயணிகள் உறவினர்களுக்காக காத்திருந்தனர்.
ETV Bharat Tamil Nadu Team

March 3, 2026

சென்னை: ஈரானின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ள துபாயில் சிக்கித்தவித்த 217 பேர், எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலமாக இன்று சென்னை வந்தடைந்தனர். .

ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் கூட்டு தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் காமேனி, 100-க்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி பள்ளிக்குழந்தைகள் என பலர் கொல்லப்பட்டனர். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, அருகில் இருக்கும் அரபு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்களை குறிவைத்து, ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இதனால், பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதி முதல் துபாய், சவுதி அரேபியா, அபுதாபி, சார்ஜா, கத்தார், குவைத், மஸ்கட் போன்ற இடங்களில் இருந்து விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டன. குறிப்பாக, உலகின் அனைத்து மூலைகளுக்கும் துபாயில் இருந்து விமான சேவைகள் இருப்பதால், அங்கு பயணிகளின் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.

இந்த நாடுகளில் பெரும்பாலான இந்தியர்கள் பணிபுரிந்து வருவதால், அவர்கள் நாடு திரும்புவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், 3 நாட்களுக்கு பின் ஒரு சில விமானங்களை இயக்கப்படும் துபாய் நாட்டின் எமிரேட்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்தது.

துபாயில் இருந்து சென்னை வந்த பயணிகள் வெளியேறும் காட்சிகள்
இதன பயன்படுத்தி, கடந்த 3 நாட்களாக துபாயில் சிக்கித் தவித்த குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 217 பேர் எமிரேட்ஸ் விமானம் மூலம் இன்று அதிகாலை 2.18 மணிக்கு, சென்னை மீனம்பாக்கம் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தனர்.

அரணாக இருந்த துபாய் அரசு

பின்னர் நிருபர்களை சந்தித்த அவர்கள், துபாயில் ராக்கெட் குண்டு சத்தத்தை மட்டும் தான் நாங்கள் கேட்டதாகவும், அதனால் பெரிய பாதிப்புகள் ஏதும் தங்களுக்கு ஏற்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தனர்.

பயணி தேவக்குமார் கூறுகையில், “துபாய் விமான நிலையம் சென்றபோது, நான் செல்ல வேண்டிய விமானம் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்படும் என்று கூறப்பட்டது. இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு விமானங்கள் ரத்து என்று தெரிவித்துவிட்டனர்.

மகிழ்ச்சியுடன் துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்த பயணிகள்
வானில் வெடி சத்தம்

அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று எனக்கு புரியவில்லை. பிறகு அனைத்து பயணிகளையும் அங்கு இருக்கும் விடுதிகளில் பாதுகாப்பாக தங்க வைத்தனர். இந்நிலையில், எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனத்தில் இருந்து தொடர்பு கொண்டு இன்று சென்னை விமானம் செல்வதாக கூறினர். உடனடியாக துபாய் விமான நிலையத்திற்கு சென்று சென்னை வந்தடைந்தோம்,” என்று கூறினார்.

பூந்தமல்லியை சேர்ந்த வைஜெயந்தி கூறுகையில், "நாங்கள் பாதுகாப்பாக சென்னை வந்துவிட்டோம். ஆனால் எனது கணவர் துபாயில் இருக்கிறார். அவரும் பத்திரமாக வர வேண்டும் என பிரார்த்திக்கிறேன். நாங்கள் தங்கி இருந்த இடம் பாதுகாப்பாகத்தான் இருந்தது. மற்ற இடங்களில் குண்டு வெடிப்பால் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. தூதரகம் மற்றும் அரசு அறிவித்த எண்களுக்குத் தொடர்பு கொண்டு பாதுகாப்பாக ஊருக்கு வந்துள்ளோம்.

நாங்கள் தங்கி இருந்த விடுதிகள் மீது போர் விமானங்கள் பறந்து கொண்டு இருந்தது. இதனால் பயத்தில் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லை” என அவர் கூறினார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

