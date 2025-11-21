EXCLUSIVE... துபாயில் நொறுங்கி விழுந்த தேஜஸ் போர் விமானம்: கடைசியாக புறப்பட்ட இடம்? விமானி யார்? பிரத்யேக தகவல்கள்

EXCLUSIVE... துபாயில் நொறுங்கி விழுந்த தேஜஸ் போர் விமானம்: கடைசியாக புறப்பட்ட இடம்? விமானி யார்? பிரத்யேக தகவல்கள்
தேஜஸ் போர் விமானம் நொறுங்கி விழுந்து விபத்துக்குள்ளான நிலையில், விமானம் புறப்பட்ட இடம், விமானி புறப்பட்ட இடம் பற்றிய தகவல்கள் தெரியவந்துள்ளன.
Published : November 21, 2025 at 10:55 PM IST
By - சீனிவாசன்
கோவை: துபாய் சர்வதேச விமான கண்காட்சியின் போது விழுந்து நொறுங்கிய தேஜஸ் விமானம், கடைசியாக இந்தியாவில் எங்கிருந்து புறப்பட்டது, உயிரிழந்த விமானியின் விவரம் உள்ளிட்ட பிரத்யேக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
துபாயில் இன்று நடைபெற்ற சர்வதேச விமான கண்காட்சியில் இந்திய விமானப் படைக்கு சொந்தமான தேஜஸ் போர் விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், அதிர்வலைகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், அதில் பயணித்த விமானியும் உயிரிழந்த தகவல் இந்தியர்கள் அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
கடந்த 17ஆம் தேதி முதல் துபாயில் இந்த சர்வதேச விமானக் கண்காட்சி நடைபெற்று வந்த நிலையில், கடைசி நாளான இன்று இந்த துயர சம்பவம் அரங்கேறியது. முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டதும், அதிநவீன வசதிகளை கொண்டதுமான தேஜஸ் விமானம், விபத்தில் சிக்கியது குறித்து விரிவான விசாரணைக்கு இந்திய விமானப் படை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த விபத்து எப்படி நிகழ்ந்தது? விமானத்தில் ஏதாவது தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டதா? என்ற ரீதியில் இந்திய விமானப்படை அதிகாரிகள் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, விபத்துக்குள்ளான தேஜஸ் போர் விமானம் கடைசியாக எங்கிருந்து புறப்பட்டது? உயிரிழந்த விமானியின் பெயர் - விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்கள் தெரியவந்துள்ளன.
அதன்படி, இந்த விமானம் குஜராத் மாநிலம் நலியா விமானப்படை தளத்தில் இருந்து கடைசியாக புறப்பட்டு, துபாய் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல, உயிரிழந்த விமானியின் பெயர் விங் கமாண்டர் நமன்ஷ் ஸ்யால் என்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அவர் கோவை மாவட்டம் சூலூர் விமானப்படை விமான நிலையத்தில் இருந்து துபாய் புறப்பட்டு சென்றதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தேஜஸ் விமானம் புறப்பட்ட இடமான குஜராத்தின் நலியா விமானப் படை தளம், பாகிஸ்தானுக்கு மிக அருகில், அதாவது பாகிஸ்தானில் இருந்து 90 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. எனினும், இதுகுறித்து விமானப்படை அதிகாரிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த தகவலையும் கூறவில்லை.