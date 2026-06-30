பேருந்தில் புதுமணப் பெண்ணிடம் ஆபாசமாக பேசிய போதை இளைஞர்- தட்டிக்கேட்ட கணவர் மீதும் தாக்குதல்
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் பஸ்சில் இருந்து இறங்கிய பிறகும் போதை இளைஞர், அந்த பெண்ணை பின்தொடர்ந்து ஆபாசமாக பேசினார்.
Published : June 30, 2026 at 5:46 PM IST
சென்னை: பேருந்தில் புதுமணப்பெண்ணுக்கு ஆபாச தொல்லை கொடுத்த போதை இளைஞர், தட்டிக்கேட்ட கணவரையும் தாக்கியதால், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சென்னை போரூர் பகுதியைச் சேர்ந்த புதுமணத் தம்பதியர், அச்சிறுபாக்கம் செல்வதற்காக நேற்றிரவு கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்தனர். அவர்கள் போரூரில் இருந்து மாநகர பேருந்தில் கிளாம்பாக்கத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தனர்.
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அப்போது அந்த பேருந்தில் ஏறிய பாலா என்ற இளைஞர் அதீத போதையில் இருந்ததாக தெரிகிறது. அவர், புதுமணப்பெண்ணை நோக்கி ஆபாசமாகப் பேசி, கேலி செய்து தொடர்ந்து தொந்தரவு கொடுத்து வந்துள்ளார். அருகில் இருந்தவர்கள் எச்சரித்தும் அவர் கண்டுகொள்ளாமல் தொடர்ந்து அந்த பெண்ணை கேலி செய்து கொண்டே வந்துள்ளார்.
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தை வந்தடைந்த பிறகு, பேருந்தில் இருந்து புதுமணத் தம்பதி இறங்கிய பிறகும் போதை இளைஞர், விடாமல் அந்த பெண்ணை பின்தொடர்ந்து வந்து ஆபாசமாகப் பேசி தொந்தரவு செய்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பெண்ணின் கணவர், போதையில் இருந்த பாலாவை தட்டிக்கேட்டபோது இருவருக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் மாறி மாறி தாக்கிக் கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, தன்னை ஆபாசமாகப் பேசி கிண்டல் செய்ததோடு, அதனைத் தட்டிக்கேட்ட தனது கணவரையும் தாக்கிய போதை இளைஞர் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பாதிக்கப்பட்ட பெண், கிளாம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், போதை இளைஞர் பாலாவைக் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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இரவு நேரத்தில் கணவருடன் வந்த புதுமணப் பெண்ணுக்கு போதை இளைஞர் ஆபாச தொல்லை கொடுத்த சம்பவம், பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மக்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுபோன்ற அத்துமீறல் சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.