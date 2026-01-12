தள்ளாடி வந்த ஆம்னி பேருந்துகள் - போலீஸிடம் வசமாக சிக்கிய ஓட்டுநர்கள்
January 12, 2026
தூத்துக்குடி: மது அருந்திவிட்டு ஆம்னி பேருந்துகளை ஓட்டுநர்கள் இயக்கியுள்ளது போலீசாரின் வாகன சோதனையின் மூலம் அம்பலமாகியுள்ளது.
தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளின் அதிகபடியான வேகம், கூடுதல் கட்டணம், சேவை குறைபாடு போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காக பயணிகள் தொடர்ந்து புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதுமட்டுமில்லாமல், கட்டுபாட்டில்லா வேகத்தின் காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் இயக்கப்படும் ஆம்னி பேருந்துகள் அவ்வப்போது விபத்துகளில் சிக்குவதும் தொடர் கதையாகி வருகிறது.
கடந்தாண்டு மட்டும், மணப்பாறை, கரூர், ராணிப்பேட்டை, விக்கிரவாண்டி, கடைசியாக தோவாளை என பல இடங்களில் ஆம்னி பேருந்து விபத்துகள் நடந்ததன் விளைவாக பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், பல பயணிகள் படுகாயங்களுடன் உயிர் பிழைத்துள்ளனர்.
எனவே, ஆம்னி பேருந்து இயக்கத்தை நெறிமுறைப்படுத்த வேண்டும் என பல தரப்பில் இருந்து கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருந்து சென்னைக்கு ஆம்னி பேருந்தை குடிபோதையில் ஓட்டிச்சென்ற இரு ஓட்டுநர்களை, போக்குவரத்து காவல்துறையில் கையும் களவுமாகப் பிடித்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருந்து சென்னைக்கு தினமும் 50-க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், உடன்குடி, திருவைகுண்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து பேருந்துகள் சென்னைக்கு செல்கின்றன. பொங்கல் விடுமுறை காரணமாக இந்நாட்களில் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் அதிகமாக சென்னை சென்று வருவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில், நேற்றிரவு தூத்துக்குடி மாநகர போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் வில்லியம் பெஞ்சமின் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர் சண்முகபாலன் ஆகியோர் எட்டையாபுரம் சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சோதனைக்காக நிறுத்தப்பட்ட தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்களை, போக்குவரத்து காவல்துறையினர் மது அருந்தி உள்ளார்களா? என கருவியின் மூலம் சோதனை செய்தனர்.
இதில் இரு டிராவல்ஸ் ஓட்டுநர்கள், மது அருந்திய நிலையில் பேருந்தை ஓட்டி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனால், இரு பேருந்துகளின் ஓட்டுநர்களும் கீழிறக்கப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரணை நடத்திய போக்குவரத்து காவல்துறையினர் ஓட்டுநர்களுக்கு ரூ.15,000 அபராதம் விதித்து, மது அருந்தி விட்டு வாகனம் ஓட்டியதற்கான சான்றிதழ் பெற அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
பின்னர், ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட பேருந்து, மாற்று ஓட்டுநர் வந்த பின்பு சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னைக்கு செல்லும் தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மது அருந்தி பேருந்தை இயக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.