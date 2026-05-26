மதுபோதையில் கார் ஓட்டி 11 வயது சிறுவனின் உயிரை பறித்த பள்ளி மாணவன்
கூடப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுவன், சென்னையில் தனது தந்தையை சந்தித்துவிட்டு தனது சகோதரிகளுடன் வீடு திரும்பிய போது விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளார்.
Published : May 26, 2026 at 9:16 AM IST
திருப்பத்தூர்: ஜோலார்பேட்டையில் 17 வயது பள்ளி மாணவன், மதுபோதையில் கார் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தியதில் 11 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் அடுத்த கூடப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் சந்துரு. இவர் சென்னையில் பானி பூரி கடை நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகளுடன், மௌனிஷ் என்ற 11 வயது மகனும் இருந்தார்.
பள்ளி விடுமுறையில் மூன்று பிள்ளைகளும் தந்தையை காண சென்னைக்கு சென்றுள்ளனர். பின்னர், திங்கட்கிழமை (மே 25) கூடப்பட்டு பகுதியில் திருவிழா என்பதால், மூன்று பிள்ளைகளை மட்டும் சந்துரு ரயில் மூலம் ஜோலார்பேட்டைக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
அவர்களை அழைத்து வர பிள்ளைகளின் தாத்தாவான பெருமாள் இருசக்கர வாகனத்தில் ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு சென்னையில் இருந்து ரயில் மூலம் வந்திறங்கிய மூன்று பேரையும், இருசக்கர வாகனத்தில் ஏற்றிகொண்டு, வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றுள்ளார்.
அப்போது, தஞ்சாவூரை சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன் தனது உறவினரை காண வாணியம்பாடிக்கு மது போதையில் கார் ஓட்டி சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது அவர் எதிரே வந்த பெருமாளின் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது அதிவேகமாக மோதியதில் அதில் பயணம் செய்த 4 பேரும் தூக்கி எறியப்பட்டனர்.
இதை பார்த்துக்கொண்டிருந்த அக்கம் பக்கத்தினர், 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் காயமடைந்த 4 பேரையும் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவம் தொடர்பாக ஜோலார்பேட்டை காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: நெல்லையில் பிரபல கண் மருத்துவமனை விடுதியில் மாணவர் விபரீத முடிவு
உடனடியாக திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்ற காவல்துறையினர், மருத்துவர்களிடம் காயமடைந்தவர்கள் குறித்து விசாரித்துள்ளனர். அப்போது, 11 வயது சிறுவனுக்கு தலையில் பலமாக அடிப்பட்டதால், வரும் வழியிலேயே அவர் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், சிறுவனின் தாத்தாவும், சகோதரிகளும் சிறு காயங்களுடன் நல்வாய்ப்பாக உயிர் பிழைத்ததை காவல்துறையினர் உறுதி செய்துள்ளனர். இந்நிலையில் சிறுவன் இறந்ததை அறிந்த அவரின் தாத்தாவும், சகோதரிகளும் மருத்துவமனையில் கதறி அழுதது பார்ப்போரை கலங்க செய்தது.
இதனிடையே விபத்து தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த ஜோலார்பேட்டை காவல்துறை, விபத்தை ஏற்படுத்திய சிறுவனை கைது செய்து, அவர் மது அருந்தியுள்ளாரா என்பதை பரிசோதிக்க அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். பரிசோதனையின் முடிவில், அவர் மது அருந்தி வாகனத்தை இயக்கியது உறுதி செய்யப்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து சிறுவனின் குடும்பத்தினரை அழைத்து விசாரணை மேற்கொள்ள காவல்துறை முடிவு செய்துள்ளது. 18 வயதை எட்டாத சிறுவர்கள் வாகனத்தை இயக்கினால், அவருடைய பெற்றொர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படும் என்று நீதிமன்றங்கள் பலமுறை எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கும் நிலையில், இந்த சம்பவம் எப்படி நிகழ்ந்தது? அவரை வாகனம் ஓட்ட அனுமதித்தது யார்? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.