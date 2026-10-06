சென்னையில் நள்ளிரவில் மாநகரப் பேருந்தில் ரகளை செய்த இளம்பெண்
இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், யார் அந்த பெண் என போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
Published : October 6, 2026 at 11:09 PM IST
சென்னை: சென்னையில் நள்ளிரவு நேரத்தில் மாநகரப் பேருந்தில் மது போதையில் இளம்பெண் ஒருவர், பயணிகளிடம் தகராறில் ஈடுபட்ட வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
சென்னையில் நள்ளிரவு நேரத்தில் மாநகர சொகுசுப் பேருந்து ஒன்றில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க இளம்பெண் ஒருவர் மதுபோதையில் பயணித்ததாக கூறப்படுகிறது. பேருந்தில் இருந்த பயணிகளிடம் அவர் தகராறில் ஈடுபட்டதாகவும், தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
"நான் என்ன தவறு செய்தேன்?" என்று கூறியபடி பேருந்துக்குள் அங்கும் இங்கும் நடந்து சென்ற அந்தப் பெண், "என்னுடன் வந்த பெண் எங்கே? எனக் கேட்டு சத்தம் போட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், அவர் டிக்கெட் எடுக்காமல் பேருந்தில் பயணம் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
பின்னர், பேருந்தின் முன்பகுதியில், ஓட்டுநர் இருக்கைக்கு அருகே அமர்ந்துகொண்டு தொடர்ந்து பேசியதாக தெரிகிறது. இதனைத் தட்டிக்கேட்ட பயணிகளிடமும் அந்தப் பெண் தகராறில் ஈடுபட்ட வீடியோ தற்போது பதிவாகி வைராலகி வருகிறது.
அப்போது பேருந்தில் பயணித்த மற்றொரு பெண், அவரை கண்டிக்க முயன்ற நிலையில், அவருடனும் அந்தப் பெண் தகராறில் ஈடுபட்டார். பேருந்துக்குள் தொடர்ந்து ரகளையில் ஈடுபட்டதால், அந்தப் இளம் பெண்ணை கட்டுப்படுத்த முடியாமலும், இறக்கிவிட முடியாமலும் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகினர்.
ஒரு கட்டத்தில், பேருந்து நடத்துநரும் பயணிகளும் அந்தப் பெண்ணை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று ஒப்படைக்கலாம் எனப் பேசியதும் வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்நிலையில், மாநகரப் பேருந்துக்குள் பெண் ஒருவர் மதுபோதையில் ரகளையில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், யார் அந்த பெண் என போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.