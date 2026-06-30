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ரூ.15 கோடி மதிப்பிலான போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல்; சினிமா பாணியில் கடத்தலில் ஈடுபட்ட இளம்பெண் கைது

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்களின் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.15 கோடி இருக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 10:41 PM IST

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சென்னை: வயிற்றில் மறைத்து போதைப்பொருளை கடத்தி வந்த கென்யாவை சேர்ந்த பெண்ணை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் சென்னை விமான நிலையத்தில் கைது செய்தனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து பெருமளவில் போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவதாக மத்திய வருவாய் புலனாய்வு துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. தகவலின் அடிப்படையில் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில், வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் அனைத்து பயணிகளையும் மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து சோதனை செய்தனர்.

அதன்படி எத்தோப்பியா நாட்டின் தலைநகர் அடிஸ் அபாபாவில் இருந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்த விமானத்தை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தினர். அப்போது அந்த விமானத்தில் சந்தேகத்திற்கு இடமாக வந்த பெண் ஒருவரை நிறுத்தி விசாரணை செய்தனர். அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளார்.

இதனால் சந்தேகம் அடைந்த அதிகாரிகள் அவரை விசாரணை செய்தபோது, அவர் கென்யா நாட்டைச் சேர்ந்த 35 வயது இளம்பெண் என்பதும், கென்யாவில் இருந்து எத்தியோப்பியா வழியாக சுற்றுலா பயணி விசாவில் சென்னை வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.

இதனால் மேலும் சந்தேகம் அடைந்த மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் அவரை தனி அறைக்கு சென்று அவரது உடமைகளை சோதனை செய்தபோது எந்த போதை பொருளும் சிக்கவில்லை. மேலும் அவரது வயிற்றுப் பகுதி சற்று வித்தியாசமாக இருந்ததால் சந்தேகம் அடைந்த அதிகாரிகள், அவரை விமான நிலைய மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று வயிற்று பகுதியை எக்ஸ்ரே எடுத்துப் பார்த்தனர். அப்போது அவரது வயிற்றுக்குள் பெரும் அளவு கேப்சூல்கள் விழுங்கி இருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து கென்யா நாட்டு இளம் பெண் வயிற்றுக்குள் விழுங்கி இருந்த 70 கேப்சூல்களை மருத்துவக் குழுவினர் எடுத்தனர். கேப்சூல்களை உடைத்து பரிசோதனை பார்த்தபோது அதற்குள் கொக்கையின் போதைப் பொருள் மறைத்து கடத்தப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

அந்த கேப்சூல்களில் இருந்து சுமார் 850 கிராம் கொக்கைன் பறிமுதல் செய்ப்பட்டது. அதன் சர்வதேச மதிப்பு சுமார் 15 கோடி இருக்கும் எனவும் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் இளம் பெண்ணை கைது செய்து தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அவருக்கு சர்வதேச போதைப் பொருள் கும்பலுடன் தொடர்புள்ளதா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

போதைப்பொருள்
DRUGS SEIZED
வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள்
சென்னை விமான நிலையம்
DRUGS

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