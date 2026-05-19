தமிழகம் முழுவதும் நாளை மூடப்படும் மருந்தகங்கள்; மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை அதிகாரிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு
ஆன்லைன் மூலம் வாங்கப்படும் கருக்கலைப்பு மருந்துகளால் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதுடன், கலாச்சார சீரழிவு அரங்கேறுகிறது.
Published : May 19, 2026 at 8:50 PM IST
சென்னை: ஆன்லைன் மருந்து விற்பனைக்கு தடைக் கோரி தமிழ்நாடு மருந்து வணிகர்கள் சங்கம் சார்பில் நாளை ஒரு நாள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, மருத்துவப் பயனாளிகளுக்கு மருந்துகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உதவி இயக்குநர்களுக்கு தமிழ்நாடு மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
தமிழ்நாடு மருந்து வணிகர்கள் சங்க தலைவர் ரமேஷ் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், தமிழக அரசு ஆன்லைன் மருந்து விற்பனையை நிறுத்துவதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வலி நிவாரணி, தூக்க மாத்திரைகளை ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்வதால் இதனை வாங்கி உட்கொள்ளும் இளம் தலைமுறையினர் பெரும் துயரத்துக்கு ஆளாகின்றனர் என்று வேதனை தெரிவித்தார்.
மருந்துகள் விற்பனையில் முறையற்ற லாப சதவீதங்களையும் தள்ளுபடிகளையும் கட்டுப்படுத்திட வேண்டும் என்று மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்த அவர், போலி மருந்துகளின் விற்பனையை தடுத்திட அரசுகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
ஆன்லைன் மூலம் வாங்கப்படும் கருக்கலைப்பு மருந்துகளால் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதுடன், கலாச்சார சீரழிவு அரங்கேறுகிறது என்று வருத்தம் தெரிவித்தவர், இவற்றை ஒழிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார். தங்களது இந்தக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாளை (மே 20) ஒருநாள் மாநிலம் தழுவிய கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெறும் என்று ரமேஷ் தெரிவித்தார்.
இருப்பினும், மருத்துவமனைகளுக்கு அருகில் உள்ள மருந்தகங்களுக்கு மட்டும் இந்தப் போராட்டத்தில் இருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறிய ரமேஷ், காலை 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையில் அவசர கால மருந்துகள், உயிர்காக்கும் மருந்துகள் உள்ளிட்டவற்றை அருகில் உள்ள மருந்து கடைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் என்று தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு துறை இணை இயக்குநர், துறையின் அனைத்து உதவி இயக்குநர்களும் இன்று கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி உள்ளார். அதில், 'மருந்து வணிகர்கள் சங்கத்தின் ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தம் 20ந் தேதி நடைபெறுகிறது. அப்போது, மருந்து ஆய்வாளர்கள் குழுவுடன் மாவட்ட அளவில் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
வேலை நிறுத்த காலத்தில் தங்களது அதிகார வரம்புகளில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் கிடைப்பதை இக்குழுவினர் உறுதி செய்ய வேண்டும். நோயாளிகள் எளிதாக மருந்துகளைப் பெறுவதற்காக, தங்களின் அதிகார வரம்புகளில் உள்ள தொடர் மருந்தகங்கள் செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மருத்துவமனையுடன் இணைக்கப்பட்ட மருந்தகங்கள் செயல்படுவதை உறுதிசெய்து, இந்த வேலைநிறுத்த நாளில் வெளி மருந்துச் சீட்டுகளுக்கும் மருந்து வழங்க வேண்டும். மேலும், இயக்குநரகத்தின் அனைத்து அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் நடத்தை விதிகள் 1973-இன் விதிமுறைகளைக் கண்டிப்பாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்' என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.