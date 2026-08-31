போர்க்கால அடிப்படையில் அனைத்து மாவட்டத்திலும் போதை மறுவாழ்வு மையங்கள் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தகவல்
வறுமையும், வேலை வாய்ப்பின்மையும் வட மாவட்டங்களில் அதிகமாக உள்ளதால் டாஸ்மாக் விற்பனை அந்த பகுதிகளில் அதிகமாக உள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது பேச்சில் குறிப்பிட்டார்.
Published : August 31, 2026 at 5:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மாவட்டத்திலும் போர்கால அடிப்படையில் அதிகப்படியான போதை மறுவாழ்வு மையங்களை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேரவையில் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுபழக்கத்தால் தமிழ்நாட்டில் இளம் விதவைகள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி பேரவையில் இன்று தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கு பதில் அளித்து பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "தமிழக அரசு இளைஞர்கள், குழந்தைகள், பெண்கள் ஆகியோருக்கு தேவையானதை செய்யும் அரசு. முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கினார். ஆனால் அந்த உரிமையை வாங்கிக் கொடுத்தாலும், அவர்களால் மதுக்கடைகளை மட்டும் மூட முடியவில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மது கடைகள் அதிகப்படுத்தப்பட்டன. மதுக்கடைகளில் டார்கெட் வைத்து பிசினஸ் செய்யப்பட்டது. பெண்களுக்கு உரிமைகளை கொடுத்துவிட்டு டாஸ்மாக் மூலம் டார்கெட் செய்து விற்பனை செய்யப்பட்ட அரசு தான் முந்தைய அரசு" என்றார்.
இதுதொடர்பாக பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, "அமைச்சர் தவறான கருத்துக்களை அவையில் தெரிவிக்கிறார். டாஸ்மாக் துறையில் இலக்கு வைத்து மதுபானங்கள் விற்பனை செய்வது கிடையாது. திமுக ஆட்சியில் 603 கடைகள் மூடப்பட்டன. மதுபானங்களின் விலை அதிகரித்ததால் தான் வருமானம் அதிகரித்தது. டாஸ்மாக் விற்பனையில் இலக்கு நிர்ணயம் என்பது கடந்த காலங்களில் இல்லை" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "மதுக்கடைகளை திமுக ஆரம்பித்தது. ஆனால் அதை கலைஞர் மூடிவிட்டார்" என்றார்.
இதுதொடர்பாக பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "தமிழ்நாட்டில் கனிம வளத்துறையில் அதிக ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக டாஸ்மாக்கில் தான் அதிக ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. ஆண்டுதோறும் எவ்வளவு மது விற்பனையானது, இதன் மூலம் எத்தனை வழக்குகள் அதிகரித்தன என்பது போன்ற தகவல்கள் நாளை சபாநாயகரிடம் ஒப்படைக்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் வட மண்டலங்களில் தான் அதிகமான டாஸ்மாக் மது விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. வறுமையும், வேலை வாய்ப்பின்மையும் அதிகமாக இருப்பதால் தமிழ்நாட்டில் வட மாவட்டங்களில் டாஸ்மார்க் விற்பனை அதிகமாக உள்ளது. விளிம்பு நிலை, ஒடுக்கப்பட்ட தலித் மக்கள் மற்றும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள அனைத்து சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் 100-இல் 70% ஆண்கள் மதுவால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
மது குடிப்பவர்கள் தற்போது குடி நோயாளிகளாக மாறி உள்ளார்கள். போன ஆட்சியில் ஒரு அமைச்சர், உடல் உழைப்பில் இருப்பவர்கள் மது அருந்தினால்தான் வலி தெரியாது என கூறினார். இந்த மாதிரி அமைச்சர்கள் இருந்ததன் காரணமாக அதிகமான மது பாட்டில்கள் கன்சியூம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஒரே நாளில் குடியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால்கூட இன்று உள்ள குடி நோயாளிகளால் பெண்களுக்குதான் பிரச்சனை வரும். குடி நோயாளி குடித்தவுடன் தன்னை சார்ந்த தாய், மகள், மனைவியை உடல் ரீதியாக துன்புறுத்துகிறார்கள். இதனை தடுக்க தமிழநாட்டில் அனைத்து மாவட்டத்திலும் போர்கால அடிப்படையில் அதிகப்படியான மறுவாழ்வு மையங்களை கொண்டு வர வேண்டும். இதற்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.