வெளிநாட்டு பறவைகள் செத்து மடியும் அவல நிலை - கூந்தன்குளம் சரணாலயத்தின் வறட்சிக்கு காரணம் என்ன?
வெளிநாட்டு விருந்தாளியாக வந்து செல்லும் பறவைகள் செத்து மடியும் அளவுக்கு கூந்தன்குளம் சரணாலயத்தில் வறட்சி ஏற்பட காரணம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
Published : February 10, 2026 at 7:24 PM IST
இரா.மணிகண்டன்
கூந்தங்குளம் ஊர் மக்கள் பறவைகளை பாதுகாப்பதில் அதிக அக்கறை காட்டி வருகின்றனர். அவர்கள் தற்போது வரை தீபாவளி கொண்டாடுவதில்லை. பட்டாசு வெடிப்பதில்லை, பறவைகளை தங்கள் குழந்தைகளுக்கு போலவே பாதுகாத்து வருகின்றனர் என நெல்லை மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரி இளங்கோ நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
சைபீரியா, ஆஸ்திரேலியா என பல வெளிநாட்டு பறவைகளின் புகலிடமாக விளங்கும் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் தற்போது வறண்டு கிடக்கும் பாலைவனம் போல் காணப்படுகிறது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி வட்டத்துக்கு உட்பட்ட கூந்தங்குளத்தில் சுமார் 1.29 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ளது. உலகப் புகழ்பெற்ற இந்த சரணலாயம், பல்வேறு வெளிநாட்டு பறவைகளின் புகலிடமாக உள்ளது. இங்குள்ள குளத்தை மையமாக கொண்டு பறவைகள் இங்கு வருகின்றன. இங்கு ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் மாதம் முதல் ஜூன் மாதம் வரை சைபீரியா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து கூழைக்கடா, பூநாரை, நத்தைகொத்தி நாரை, பார்-ஹெடட் கூஸ் உள்பட 100 வகைகளை சேர்ந்த ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பறவைகள் இங்கு வருவது வழக்கம்.
சரணாலயத்தில் செத்து மடியும் பறவைகள்
இந்த சரணாலயத்திற்கு வரும் பறவைகள் சுமார் ஏழு மாதங்கள் வரை தங்கி, தங்கள் இனப்பெருக்கத்தை முடித்துவிட்டு, ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு தாயகம் திரும்புவது வழக்கம். இதனிடையே சரணாலயத்தின் பிரதான குளம் முற்றிலும் வறண்டு பாலைவனம் போல் காட்சியளிக்கிறது. கூந்தன்குளம் நீர் ஆதாரமாக மணிமுத்தாறு அணை விளங்கும் நிலையில், குளம் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இந்தாண்டு கடும் வறட்சியில் உள்ளது. இதனால் தண்ணீர் இல்லாமல் தாகத்தின் பிடியில் சிக்கி பறவைகள் செத்து மடிவதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது. இனப்பெருக்கத்துக்காக பல லட்சம் கிலோ மீட்டர் கடந்து வந்த நம் விருந்தாளிகள் தண்ணீரின்றி செத்து மடிவதாக வெளியான தகவல், பறவைகள் நல ஆர்வலர்களிடெயே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட காரணம் என்ன?
இந்த வருடம் திடீரென கூந்தன்குளம் சரணாலயத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட காரணம் குறித்து ஊர் மக்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் விசாரித்தோம். அதாவது அதாவது குளத்தில் இருந்து சுமார் 40 கிமீ தொலைவில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் உள்ள மணிமுத்தாறு அணையின் மொத்த நீர்மட்டம் 118 அடி ஆகும். அந்த அணையின் நான்கு மதகுகள் வழியாக பல்வேறு குளங்கள் நிரம்பி பாசன வசதி பெறுகிறது.
அணையில் 100 அடிக்கு மேல் நீர்மட்டம் இருக்கும்போது மட்டுமே நான்கு மதகுகளிலும் ஒரே நேரத்தில் தண்ணீர் திறக்கப்படும். 100 அடிக்கு கீழ் இருந்தால் முதல் இரண்டு மதகுகளில் ஒரு ஆண்டும், அடுத்த இரண்டு மறு ஆண்டும் என மாற்றி மாற்றி தண்ணீர் திறக்கப்படும். 80 அடி கால்வாய் வழியாக இந்த தண்ணீர் கூந்தங்குளம் குளத்திற்குத் வந்து சேரும்.
இந்த ஆண்டு அணையின் நீர்மட்டம் 100 அடிக்கு கீழ் அதாவது, இன்றைய நிலவரப்படி 98 அடி நீர் உள்ளது. கடந்தாண்டு 100 அடிக்கு கீழ் நீர்மட்டம் சென்ற போது மூன்று மற்றும் நான்காவது மதகுகளில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. எனவே, இந்தாண்டு அணையிலிருந்து முதல் மற்றும் இரண்டாம் பகுதிகளுக்கு மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கப்படும் என அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டதால், நான்காவது மதகு பகுதியில் உள்ள கூந்தன்குளம் சரணாலயத்திற்கு தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை.
இதன் காரணமாக குளத்தில் போதிய தண்ணீர் இல்லாததால், இனப்பெருக்கத்திற்காக வந்த பறவைகள் முட்டையிட்டுப் பொரித்த குஞ்சுகளைப் பராமரிக்க முடியாமல் திணறியுள்ளன. வேறு வழியின்றி அருகிலுள்ள வடக்கு காடன்குளம் போன்ற பகுதிகளுக்குப் பறவைகள் இடம்பெயரத் தொடங்கியுள்ளன. போதிய நீர் ஆதாரம் இல்லாததால் தான் பல பறவைக் குஞ்சுகள் உயிரிழந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே பறவைகள் தண்ணீரின்றி தான் இறந்துள்ளதா? என்பதை உறுதியாக கூற முடியாது என நெல்லை மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரி இளங்கோ கூறியுள்ளார். கூந்தன்குளம் சரணாலயத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை குறித்து அவரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, “குளத்துக்கு தண்ணீர் கிடைக்க தற்போது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நான்கு நாட்கள் தண்ணீர் தருவதாக கூறியுள்ளனர். பொதுவாக தண்ணீர் இருக்கும் இடத்தில் தான் பறவைகள் கூடு கட்டும். இந்த ஆண்டு போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் பறவைகள் வரவு குறைந்துள்ளது. கடந்தாண்டு அணையின் மூன்று மற்றும் நான்காவது மதகுகளில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் குளத்திற்கு போதுமான அளவு தண்ணீர் கிடைத்தது.
தற்போது குளத்தில் செத்து கிடந்த பறவைகள் தண்ணீரின்றி தான் இறந்துள்ளதா? என்பதை உறுதியாக கூற முடியாது. மின் வயரில் அடிபட்டும், உடல் நலம் சரியில்லாமலும் கூட இறந்திருக்கலாம். இருப்பினும் தகவல் கிடைத்தவுடன் எங்கள் குழுவினர் அங்கு சென்றனர். அப்போது உயிரிழந்த பறவைகளின் உடல்கள் அங்கே இல்லை, அவற்றை நாய்கள் அவற்றை எடுத்து சென்றிருக்கலாம்.
பறவைகளை பிள்ளைகளாக பாவிக்கும் ஊர் மக்கள்
ஆண்டுதோறும் சரணாலயத்திற்கு தண்ணீர் முழுமையாக கிடைக்க ஊர் மக்கள் சார்பில் நாங்களும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடமும், கலெக்டரிடமும் கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறோம். ஊர் மக்களும் பறவைகளை பாதுகாப்பதில் அதிக அக்கறை காட்டி வருகின்றனர். அவர்கள் தற்போது வரை தீபாவளி கொண்டாடுவதில்லை.
பட்டாசு வெடிப்பதில்லை, பறவைகளை தங்கள் குழந்தைகளுக்கு போலவே பாதுகாத்து வருகின்றனர். வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் பறவைகளை பாதுகாப்பது நமக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது. விசா இல்லாமல் நாடு கடந்து வரும் ஒரே உயிரினம் பறவைகள் தான். எனவே அவற்றை பாதுகாக்க அனைத்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்” என்றார்.
மேலும் இதுகுறித்து கூந்தன்குளம் பஞ்சாயத்து அலுவலர் தடிவீரனை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட போது, “வழக்கமாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறைதான் குளத்துக்கு தண்ணீர் வழங்கப்படும் கடந்த ஆண்டு தண்ணீர் வழங்கப்பட்டதால், இந்த ஆண்டு வழங்கப்படவில்லை. இருப்பினும் தற்போதைய சூழலை கருத்தில் கொண்டு தண்ணீர் வழங்கும் படி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அதன் பலனாக தற்போது தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார்.