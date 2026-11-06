காணொலி விசாரணையில் பெண்ணிடம் தகாத நடத்தையில் ஈடுபட்டதாக வழக்கறிஞருக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து
தாக்கல் செய்யப்பட்ட இறுதி அறிக்கையில் உரிய ஆதாரங்கள் இல்லை எனவும் கூறி, வழக்கறிஞர் சந்தானகிருஷ்ணன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : November 6, 2026 at 4:52 PM IST
சென்னை: காணொலி காட்சி விசாரணையின் போது பெண்ணிடம் தகாத நடத்தையில் ஈடுபட்டதாக வழக்கறிஞருக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கரோனா காலத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டன. அப்போது, வழக்கறிஞர் ஒருவர் அருகில் நின்றிருந்த பெண்ணிடம் தகாத நடத்தையில் ஈடுபட்ட காட்சி ஆன்லைன் விசாரணையின் போது வெளியானது. இந்த காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி நீதிபதிகள் மத்தியிலும் வழக்கறிஞர்கள் மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இது தொடர்பாக வழக்கறிஞர் சந்தானகிருஷ்ணனுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டு வழக்குப்பதிவும் செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பின்னர் அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட சந்தானகிருஷ்ணன், தன் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்த மனு, நீதிபதி எம்.நிர்மல் குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, வழக்கறிஞர் சந்தானகிருஷ்ணன் தரப்பில் ஆஜரான உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கத் தலைவர் ஆர்.சி. பால்கனகராஜ், காணொலி ஒளிபரப்பானது தற்செயலானது, உள்நோக்கத்துடன் வெளியிடவில்லை என்றும், சம்பந்தப்பட்ட பெண் புகார் தரவில்லை.
வீடியோவை வெளியிட்டவர்களுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என வாதிட்டார்.
இந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, ஏற்கனவே இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் இடைநீக்கம் உள்ளிட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கையை சந்தான கிருஷ்ணன் மீது எடுத்துள்ளது. நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இறுதி அறிக்கையில் உரிய ஆதாரங்கள் இல்லை எனவும் கூறி, வழக்கறிஞர் சந்தானகிருஷ்ணன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.