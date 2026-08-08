ETV Bharat / state

பாலைவனம் போல் வறண்டு கிடக்கும் வைகை ஆறு; நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிவால் விவசாயிகள் கவலை

வைகை ஆற்றுப் படுகையில் ஒரே இடத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட குடிநீர் கிணறுகள் நெருக்கமாக அமைக்கப்பட்டு, ராட்சத மோட்டார்கள் மூலம் பல்வேறு பகுதிகளின் குடிநீர் தேவைக்காக தொடர்ந்து தண்ணீர் எடுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

வறண்டு கிடக்கும் வைகை ஆறு
வறண்டு கிடக்கும் வைகை ஆறு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 9:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: சோழவந்தான் அருகே தண்ணீரின்றி வறண்டு பாலைவனம் போல் காட்சியளிக்கும் வைகை ஆற்றின் பிரத்தியேக கழுகு பார்வை காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.

பருவமழை பொய்த்ததன் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள கடும் வறட்சியால், வைகை ஆற்றை நம்பியுள்ள விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பில் தென்னை, வாழை, நெல், கொய்யா மற்றும் காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.

சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் வைகை ஆற்றுப் பாசனத்தையும், ஆற்றுப்படுகையை ஒட்டியுள்ள கிணறுகள் மற்றும் நிலத்தடி நீரையும் நம்பி விவசாயம் செய்து வருகின்றனர்.

பாலைவனம் போல் வறண்டு கிடக்கும் வைகை ஆறு ட்ரோன் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், சோழவந்தான் அருகே மேலக்கால் பகுதியில் வைகை ஆற்றுப்படுகையில் ஒரே இடத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட குடிநீர் கிணறுகள் நெருக்கமாக அமைக்கப்பட்டு, ராட்சத மோட்டார்கள் மூலம் பல்வேறு பகுதிகளின் குடிநீர் தேவைக்காக தொடர்ந்து தண்ணீர் எடுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாகக் குறைந்து, விவசாய பாசனக் கிணறுகளும் வறண்டு வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் பயிர்கள் கருகும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, தென்னை மரங்களின் மகசூல் கடுமையாக சரிந்துள்ளது. முன்பு ஏக்கருக்கு 2,000 முதல் 3,000 தேங்காய்கள் வரை கிடைத்த நிலையில், தற்போது 1,000 தேங்காய்கள் கூட கிடைப்பதில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

இதையும் படிங்க: முல்லை பெரியாறு அணையில் இருந்து விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு - தென்மாவட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

குடிநீர் தேவைக்காக தண்ணீர் எடுப்பது அவசியமானது என்றாலும், ஒரே பகுதியில் அதிகளவில் கிணறுகள் அமைத்து நீரை உறிஞ்சுவதை முறைப்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும், இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு உடனடியாக தலையிட்டு வைகை ஆற்றுப் படுகையில் முறையான நீர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

VAIGAI RIVER DRONE VISUAL
வைகை ஆறு
வறண்டு கிடக்கும் வைகை
VAIGAI RIVER WITHOUT WATER
VAIGAI RIVER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.