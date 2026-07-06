கர்நாடகாவும், பருவமழையும் கைவிட்டதால் வறண்டு கிடக்கும் கல்லணை - கழுகு பார்வை காட்சி
நீர்வரத்து 100 கனஅடிக்கும் கீழ் உள்ளதால், இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டதோடு, சம்பா சாகுபடியும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.
Published : July 6, 2026 at 7:27 PM IST
திருச்சி: காவிரியில் நீர்வரத்து இல்லாததாலும், பருவமழை கைவிட்டதாலும் வறண்டு கிடக்கும் கல்லணையின் கழுகுப் பார்வை காட்சி வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படும் காவிரி டெல்டா பாசனப் பகுதிக்கு மேட்டூர் அணையில் இருந்து விவசாயிகளின் தேவைக்காக ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் தண்ணீர் திறக்கப்படுவது வழக்கம்.
இந்த அணைக்கு வரும் தண்ணீரோ கர்நாடகா நீர் திறந்தாலும், பருவமழை பொழிந்தாலும் மட்டும் கிடைக்கும். ஆனால், இந்த ஆண்டோ பருவமழை சரிவரப் பெய்யாத காரணத்தால், மேட்டூர் அணையில் நீர் இருப்பு குறைவாக உள்ளது.
அதனால், கடந்த ஆண்டு கடல் போல் காட்சியளித்த கல்லணை, தற்போது தண்ணீர் இன்றி மணலும், முட்புதருமாகக் குளம்போல் காட்சியளிக்கிறது.
கடந்த ஜூன் 12ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடிக்கு மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை.
அதனால், கடந்த ஆண்டு 6.5 லட்சம் ஏக்கர் சாகுபடி செய்த நிலையில், இந்த ஆண்டு 2.5 லட்சம் ஏக்கர் கூட சாகுபடி செய்ய முடியாத நிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
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மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஜூன் 12 ஆம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படுவது வழக்கம். மேட்டூர் அணை 1934 ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து பெரும்பாலான ஆண்டுகளில் காலம் தாழ்த்தி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால், ஒரு போக சாகுபடியே மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில், மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து காரணமாக 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் இடையில் 2024 ஆம் ஆண்டைத்தவிர, 5 ஆண்டுகளில் டெல்டா பாசனத்துக்கு உரிய காலத்தில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் இதே காலகட்டத்தில் மேட்டூர் அணையில் முழு கொள்ளளவு நீர்மட்டம் 120 அடியாகவும், நீர் இருப்பு 93 டி.எம்.சி ஆகவும் இருந்தது. ஆனால், தற்போது மேட்டூர் அணையில் நீர்மட்டம் 77 அடியாகவும், நீர் இருப்பு 39 டி.எம்.சி ஆகவும் இருக்கிறது.
நீர்வரத்து 100 கன அடிக்கும் கீழ் உள்ளதால், இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டதோடு, சம்பா சாகுபடியும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. மேட்டூர் அணையில் தற்போது நீர் இருப்பு 39 டி.எம்.சியாக உள்ள நிலையில், குடிநீர் தேவைக்கு மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு, கல்லணையில் தண்ணீர் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.
கடந்த ஆண்டு கல்லணையில் தண்ணீர் கடல் போலக் காட்சியளித்த நிலையில், தற்போது மணலும், முட்புதருமாகக் காட்சியளிப்பது வேதனையளிப்பதாக சமூக ஆர்வலர்களும், விவசாயிகளும் தெரிவித்துள்ளனர்.