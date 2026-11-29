ராணிப்பேட்டை அருகே கும்பாபிஷேக விழாவில் பக்தர்கள் மீது விழுந்த டிரோன் - 3 குழந்தைகள் உட்பட 8 பேர் காயம்
டிரோன் மூலம் சிலை மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக திடீரென தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : November 29, 2026 at 6:01 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 6:15 PM IST
வேலூர்: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜாபேட்டை அருகே கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவின்போது, புனித நீர் தெளித்துக் கொண்டிருந்த விவசாய டிரோன் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து பக்தர்கள் கூட்டத்தின் மீது விழுந்ததில் 3 குழந்தைகள் உட்பட 8 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவத்தால் அங்கு பரபரப்பும் பதற்றமும் ஏற்பட்டது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜாபேட்டை அடுத்த தென்கடப்பந்தாங்கல் பகுதியில் உள்ள முருகர் கோயிலில், 36 அடி உயரத்தில் பிரம்மாண்டமான முருகப்பெருமான் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சிலைக்கு இன்று கும்பாபிஷேக விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. விழாவையொட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகளில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர்.
கும்பாபிஷேக விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, முருகப்பெருமான் சிலைக்கு புனித நீர் தெளிப்பதற்காக விவசாயப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் டிரோன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. டிரோன் மூலம் சிலை மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக திடீரென தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
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கும்பாபிஷேக விழாவிற்கு ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டிருந்த நிலையில், புனித நீர் தெளிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட டிரோன் திடீரென கீழே விழுந்து பக்தர்கள் காயமடைந்த சம்பவம் தென்கடப்பந்தாங்கல் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.