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ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதில் செப்.15 முதல் புதிய நடைமுறை - அமலுக்கு வரும் மாற்றம் என்ன?

ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு அன்றைய தினமே டிஜிட்டல் ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 7:30 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச்சான்று (ஆர்.சி) ஆகியவை இனி கார்டு வடிவில் வழங்கப்படாது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்த ஆவணங்கள் டிஜிட்டல் வடிவில் மட்டுமே வழங்கப்படவுள்ளது. அதனை பொதுமக்களே பதிவிறக்கம் செய்துகொண்டு உபயோகிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த புதிய நடைமுறை வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் நிலையில், இது குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

டிஜிட்டல் வடிவில் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் கடந்த செப்டம்பர் 2-ம் தேதி 110 விதியின் கீழ் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை டிஜிட்டல் முறையில் பொதுமக்கள் தாங்களே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளும் நடைமுறை அமல்படுத்தப்படுவதாக முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார்.

இந்த ஆவணங்களை சிப் பொருத்தப்பட்ட அட்டையாக தபால் மூலம் விண்ணப்பதார்களின் முகவரிக்கு அனுப்படுவதால் ஏற்படும் கால தாமதத்தைக் கருத்தில் கொண்டும், வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை உறுதிப்படுத்தவும் இந்த புதிய நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்தார். அதன்படி, இந்த நடைமுறை வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

பழைய நடைமுறை என்ன?

தமிழ்நாட்டில் மத்திய மோட்டார் வாகனச் சட்டம், 1988 மற்றும் தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன விதிகள் 1989இன் ஆகியவற்றின் கீழ் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவு உள்ளிட்ட சேவைகள் வழங்கப்படுகிறது. மாநிலத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களின் மூலம் ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்குதல், உரிமத்தை புதுபித்தல், முகவரி மாற்றுதல், வாகனங்களை பதிவு செய்தல், பெயர் மாற்றுவது, வரி செலுத்துவது உள்ளிட்ட போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு சார்ந்த பணிகள் ஆன்லைன் வழியில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

ஓட்டுநர் உரிமம் பெற வேண்டும் என்றால், முதலில் மத்திய அரசின் பரிவாஹான் (Parivahan) என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து, ஓட்டுநர் பயிற்சி உரிமத்தை பெற வேண்டும். அதனைப் பெற்று 6 மாத காலத்திற்குள் ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கு விண்ணப்பித்து, ஓட்டுநர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதின் அடிப்படையில் ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கப்படுகிறது.

டிஜிட்டல் ஓட்டுநர் உரிமம் விநியோகிக்கப்படும் முறை ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள போதிலும், சிப், புகைப்படம் ஆகியவை இடம்பெற்ற அசல் உரிமம் ஸ்மார்ட் கார்டு வடிவில் தபால் மூலம் விண்ணப்பதார்களின் வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான ரூ. 250 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. கடந்த 2019-ம் ஆண்டு முதல் இந்த நடைமுறை அமலில் இருந்து வருகிறது.

அதே போன்று, புதிதாக வாகனத்தை பதிவு செய்பவர்களுக்கும் வாகனப் பதிவு சான்றிதழ் (ஆர்.சி) கார்டு வடிவில் வீட்டு முகவரிக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

புதிய நடைமுறை என்ன?

செப்டம்பர் 15 முதல் இனி ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கு விண்ணப்பித்து, ஓட்டுநர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டால், அதே நாளே ஓட்டுநர் உரிமம் டிஜிட்டல் வடிவில் வழங்கப்படும். உரிமம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகவல் விண்ணப்பதார் அளித்த மொபைல் எண்ணிற்கு வந்த பின்னர், ஓடிபி கொண்டு டிஜிட்டல் ஓட்டுநர் உரிமத்தை பரிவாஹான் இணையதளத்தில் வழியாகவோ அல்லது எம்.பரிவாஹான் செயலியின் மூலமாகவோ பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

அப்படி பதிவிறக்கம் செய்யும் ஆவணங்கள் OR Code உடன் விநியோகிக்கப்படும். தனியாக இதற்கான ஸ்மார்ட் கார்டு தபால் மூலம் அனுப்பப்படாது. அதனை ஓட்டுநர்கள் டிஜிட்டல் முறையிலேயே பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். அதிலுள்ள OR Code-ஐ ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் அதனின் உண்மை தன்மையை அதிகாரிகள் சரிபார்த்துகொள்வார்கள். அதே போன்று, புதிய வாகனத்தை வாங்கி அதனைப் பதிவு செய்பவர்களுக்கும் டிஜிட்டல் ஆர்.சி வழங்கப்படும்.

நன்மைகள் என்னென்ன?

  • டிஜிட்டல் முறையில் வழங்கப்படும் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவு சான்றிதழ் ஆகியவறை நாம் பதிவிறக்கம் செய்துகொண்டு அப்படியே பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
  • மேலும், அதனை பிரிண்ட் எடுத்துக் கொண்டோ அல்லது கார்டு வடிவில் அச்சடித்துக்கொண்டோ வைத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால், இது கட்டாயம் இல்லை என மோட்டார் போக்குவரத்து துறை அதிகாரி தெரிவித்தார்.
  • ஒரு வேளை அவை தொலைந்தாலோ, சேதமடைந்தாலோ மீண்டும் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
  • மத்திய அரசின் டிஜிலாக்கருடன் இவை இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், மொபைல் எண்ணை கொண்டு அதிலும் நம்மால் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள முடியும்.
  • இதன் மூலம் போலி ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்படுவதை தடுக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
  • அசல் ஆவணத்தை கையில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை. டிஜிட்டல் வடிவிலான ஆவணத்தையே அதிகாரிகளிடம் காண்பிக்கலாம்.
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சிக்கல் என்ன?

தற்காலத்தில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப அரசின் பெரும்பாலான ஆவணங்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில் ஸ்மார்ட்போன் உபயோகிக்காதவர்கள் அல்லது இணைய பயன்பாட்டை அறியாதவர்களுக்கு இவை சிக்கலானதாக இருக்கிறது.

வாகனங்களை விற்பனை செய்பவர்களே பெரும்பாலும் வாகனப் பதிவை மேற்கொண்டு அதற்கான சான்றிதழை பெற்று தருகிறார்கள். அதே போன்று, ஓட்டுநர் பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு, மையத்தில் இருந்தே விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து உரிமை பெற உதவுகிறார்கள்.

இவையில்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற விரும்புகிறவர்கள், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களை நாடலாம். அங்கு டிஜிட்டல் உரிமம் பெறுவது முதல் பதிவிறக்கம் மற்றும் அதனை எப்படி டிஜிட்டல் வடிவில் பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படும்.

எங்கு வேண்டுமானாலும் விண்ணப்பிக்கலாம் - விரைவில் நடைமுறை

ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகனப் பதிவு செய்தல், புதுபித்தல் உள்ளிட்ட சேவைகளை வீட்டின் முகவரிக்கு ஏற்ப அந்த வட்டாரத்தில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில்தான் வழங்கப்பட்டு வந்தன. ஆனால் இச்சேவைகளை தமிழ்நாட்டில் எந்தவொரு வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பித்து பெற ஏதுவாக “Anywhere Registration/ Licensing" என்ற முறை படிப்படியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.

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DIGITAL DRIVING LICENCE
ஓட்டுநர் உரிமம் புதிய நடைமுறை
ஆர் சி புதிய நடைமுறை
DIGITAL DRIVING LICENCE FROM SEP 15

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