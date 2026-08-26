கரூர் - திருச்சி நெடுச்சாலையில் லாரிகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து: இரு ஓட்டுநர்களும் உயிரிழப்பு
இந்த விபத்தில் இரு ஓட்டுநர்களும் உயிரிழந்த நிலையில், குளித்தலை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 26, 2026 at 2:55 PM IST
கரூர்: எம். சாண்ட் ஏற்றிச் சென்ற லாரியும் நெல் மூட்டை ஏற்றிச் சென்ற லாரியும் கரூர் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நேருக்கு நேர் மோதி கோர விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் இரண்டு ஓட்டுநர்களும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சேந்தங்குடியைச் சேர்ந்தவர் கோபி கிருஷ்ணன். இவருக்கு வயது சுமார் 35. இவர் கரூர் பகுதியிலிருந்து டிப்பர் லாரியில் எம்.சாண்ட் மணலை ஏற்றிக்கொண்டு திருச்சி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.
அதேபோல், திருவாரூர் மாவட்டம் மாங்குடி ஜீவா காலனி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயபால். இவருடைய மகன் மேகநாதன் (வயது 40), நெல் மூட்டைகளை ஏற்றிக்கொண்டு இன்று அதிகாலை காங்கேயம் நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்தார்.
இந்த அதிகாலை 4.50 மணியளவில் இரு லாரிகளும் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகேயுள்ள குமாரமங்கலம் பகுதியில் கரூர் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எதிரெதிரே வந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக நேருக்கு நேர் மோதின. மோதிய வேகத்தில் இரு லாரிகளின் முன்பக்கங்களும் உருக்குலைந்த நிலையில், இரண்டு லாரி ஓட்டுநர்களும் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர்.
விபத்து குறித்து சாலையில் சென்றவர்கள் தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்ததன் பேரில், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்த குளித்தலை தீயணைப்பு வீரர்கள் விபத்தில் சிக்கிய இரண்டு ஓட்டுநர்களின் உடல்களையும் கிரேன் உதவியுடன் மீட்டனர்.
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பின்னர் அந்த உடல்களை குளித்தலையில் உள்ள அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சாலையில் சிதறிக் கிடந்த நெல் மூட்டைகளை அகற்றும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். இந்த விபத்தால் கரூர் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் 2 மணிநேரம் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
இந்த விபத்தில் இரு ஓட்டுநர்களும் உயிரிழந்த நிலையில், குளித்தலை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கரூர் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் இரண்டு லாரி ஓட்டுநர்கள் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தப்பிய டாடா கார்
இந்த விபத்தில் கரூரிலிருந்து திருச்சி நோக்கி சென்ற டாடா பஞ்ச் எலக்ட்ரிக் கார் ஒன்றும், கியா கார் ஒன்றும் எம் சாண்ட் டிப்பர் லாரியின் பின்னால் அடுத்தடுத்து மோதியது. இதில் கார்களுக்கு எவ்வித பெரிய அளவிலான சேதாரமும் ஏற்படவில்லை. மேலும் அதிர்ஷ்டவசமாக இரண்டு கார் ஓட்டுநர்களும் காரில் பயணித்தவர்களும் உயிர்த்தப்பினர்.
சாலை விபத்தில் அடுத்தடுத்து வாகனங்கள் மோதிய இடத்தில் இருந்த டாடா காருக்கு எவ்வித பெரிய அளவிலான சேதாரமும் ஏற்படாததை வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் பொதுமக்கள் ஆச்சரியமாக பார்த்து சென்றனர்.