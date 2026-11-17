ஓட்டுநர் உயிரிழந்த விவகாரம்- காவல் நிலைய சிசிடிவி பதிவுகளை சமர்ப்பிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு
உயிரிழந்த ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணனின் மனைவி சுதா தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, வழக்கை வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தது.
Published : November 17, 2026 at 10:11 PM IST
மதுரை: மதுரை செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்குச் சென்ற லாரி ஓட்டுநர் உயிரிழந்த வழக்கில், செக்கானூரணி, வாலாந்தூர், உசிலம்பட்டி நகர் மற்றும் தாலுகா காவல் நிலையங்களின் சிசிடிவி காட்சிகளின் 2 நகல்களை சமர்ப்பிக்குமாறு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, உயிரிழந்த ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணனின் மனைவி சுதா, உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், "விசாரணைக்கு சென்ற எனது கணவர் பாலகிருஷ்ணன், செக்கானூரனி காவல் நிலைய கழிவறையில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அவரது உடற்கூராய்வு அறிக்கையில், காயங்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இவை, கணவர் உயிரிழப்பிற்கு முன்பாக அவர் காவல் துறையினரால் சித்திரவதை செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பதை நிரூபிக்க போதுமானவையாக உள்ளன.
|இதையும் படிங்க.. தனிஷ்க் நகைக்கடை திறக்கப்பட்டது முதல் கொள்ளை சம்பவம் வரை; நிஷாந்த் கைது செய்யப்பட்டது எப்படி? எஃப்ஐஆர் கூறுவது என்ன?
எனவே, செக்கானூரணி காவல் நிலைய கழிவறையில் இருந்து என் கணவரின் உடல் அகற்றப்படுவதற்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ பதிவுகளை பாதுகாத்து வைக்கவும், செக்கானூரணி, வாலாந்தூர், உசிலம்பட்டி நகர் மற்றும் தாலுகா காவல் நிலையங்களில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளின் பதிவுகளை பாதுகாத்து நகல்களை வழங்கவும் உத்தரவிட வேண்டும்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு, நீதிபதி லிங்கேஸ்வரன் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "உடற்கூராய்வு அறிக்கையில், உடலில் காயங்கள் இருந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக சில காட்சிகள், ஊடகத்தில் வெளியாகின.
அவரது சட்டையால் தூக்கிட்டுக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. உடற்கூராய்வுக்கு முன்பாக ஸ்கேன், புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. எந்த சம்மனும் வழங்கப்படாமல் அவர் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். லாரி தீப்பற்றிய சம்பவம் தொடர்பாக, அவர் தாமாகவே சென்று புகார் கொடுத்துள்ளார்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து வழக்கு ஆவணத்தை பார்த்த நீதிபதி, "சிசிடிவி காட்சியில் இருக்கும் நேரத்தோடு ஒப்பிடுகையில், வழக்கு பதிந்த ஆவணத்தில் உள்ள டிஜிட்டல் கையெழுத்து 14-ஆம் தேதியைக் காட்டுகிறது. அவ்வாறெனில், அவருடைய இறப்புக்குப் பிறகு சுமார் 4 மணி நேரம் கழித்து வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.
அரசுத் தரப்பில், "நவம்பர் 3-ஆம் தேதி, தீ விபத்து நடந்தது. தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர். பாலகிருஷ்ணன் எந்த புகாரையும் கொடுக்கவில்லை. டெலிவரி நிறுவனம் புகார் அளித்தது. கண்டெய்னர் 162 பைகளில் ஏலக்காய் இருந்தன. 67 பைகளை காணவில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதி, "முறையாக விசாரித்து இருந்தால் அவற்றை நீங்களே கண்டுபிடித்து இருக்கலாமே?" என்று கூறினார்.
அப்போது, "வாலாந்தூர், செக்கானூரணி காவல் நிலைய சிசிடிவி காட்சிகள் 2-ஆம் தேதி முதல் சேகரிக்கப்பட்டு சிபிசிஐடியிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளன. உசிலம்பட்டி நகர் மற்றும் தாலுகா காவல் நிலையத்தின் 13, 14-ஆம் தேதிக்கான சிசிடிவி காட்சிகள் டிஎஸ்பியால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன" என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு, "சிசிடிவி காட்சிகளை மனதாரருக்கு கொடுப்பதில் என்ன சிக்கல்?" என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
அப்போது, "விசாரணை சிபிசிஐடி வசம் இருப்பதால், சிசிடிவி காட்சிகளை கொடுத்தால் விசாரணை பாதிக்கப்படும்" என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதி, "அவ்வாறெனில் குறிப்பிட்ட சில காட்சிகள் மட்டும் ஊடகங்களில் வெளியானது எப்படி? கசியவிட்ட அதிகாரி யார்? அனுமதி இன்றி காட்சிகள் வெளியாக வாய்ப்பில்லையே" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், "செக்கானூரணி, வாலாந்தூர், உசிலம்பட்டி நகர் மற்றும் தாலுகா காவல் நிலையத்தின் 13, 14-ஆம் தேதிக்கான சிசிடிவி காட்சிகளின் 2 நகல்களை சீலிட்ட கவரில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என்று இடைக்கால உத்தரவிட்டு, வழக்கை வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தார்.