பேருந்து கதவில் சிக்கிய பை; ஓட்டுநரின் அலட்சியத்தால் அவதிக்குள்ளான பள்ளி மாணவன்
கதவில் பை சிக்கிய நிலையில் அந்த மாணவர் ஆபத்தான முறையில் பயணித்த காட்சியை, பேருந்துக்கு பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபர் தனது செல்போனில் வீடியோவாகப் பதிவு செய்து உள்ளார்.
Published : August 14, 2026 at 3:04 PM IST
கோயம்புத்தூர்: அரசு பேருந்தின் தானியங்கி கதவில் மாணவன் ’பை’ சிக்கிய நிலையில், அதோடு ஓட்டுநர் பேருந்த இயக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
காந்திபுரத்தில் இருந்து தினமும் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஏராளமான அரசு நகரப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் வேலைக்குச் செல்வோரின் வருகையால் இந்தச் பேருந்துகளில் கடுமையான கூட்ட நெரிசல் நிலவுவது வழக்கம். கடந்த காலங்களில் பேருந்துகளின் படியில் பயணித்த பயணிகள் கீழே விழுந்து விபத்துகள் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அரசுப் பேருந்துகளின் ஏறி, இறங்கும் வழிகளில் தானியங்கி கதவுகள் பொருத்தப்பட்டு இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், நேற்று காலை காந்திபுரத்தில் இருந்து நவ இந்தியா, பீளமேடு நோக்கிச் சென்று கொண்டு இருந்த ஒரு அரசு பேருந்தின் பின்புறக் கதவு வழியாக மாணவர் ஒருவர் ஏறி உள்ளார். அவர் பேருந்து உள்ளே முழுமையாக செல்வதற்கு முன்பாகவே தானியங்கி கதவுகள் மூடப்பட்டதால், அந்த மாணவர் தோளில் மாட்டி இருந்த பை கதவின் இடுக்கில் சிக்கிக் கொண்டது.
புத்தகப் பையோடு பேருந்தில் இழுத்து செல்லப்பட்ட மாணவன்#coimbatore | #schoolstudent | #govtbus | #tngovt | #passengersafty | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/OSnjYlFAvb— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 14, 2026
அப்போது பேருந்தின் பக்கவாட்டு கண்ணாடியைப் பார்க்காமல் ஓட்டுநர் பேருந்தை அப்படியே இயக்கிக் கொண்டு சென்று உள்ளார். கதவில் பை சிக்கிய நிலையில் அந்த மாணவர் ஆபத்தான முறையில் பயணித்த காட்சியை, பேருந்துக்கு பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபர் தனது செல்போனில் வீடியோவாகப் பதிவு செய்து உள்ளார். தற்போது இந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
லாரியில் மோதி விபத்தில் சிக்கிய கார்
அதேபோல், தமிழ்நாடு, கேரளா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நேற்று இரவு கனரக லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது லாரி ஓட்டுநர் திடீரென பிரேக் அடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, லாரியின் பின்புறம் அதிவேகமாக வந்த கார் எதிர்பாராத விதமாகக் கட்டுப்பாட்டை இழந்து லாரியின் பின்பகுதியில் பலமாக மோதி சிக்கிக் கொண்டது. ஆனால், கார் மோதிய சத்தத்தையோ? அல்லது பின்னால் கார் சிக்கி இருந்ததையோ? லாரி ஓட்டுநர் கண்டுகொள்ளாமல் லாரியைத் தொடர்ந்து இயக்கிச் சென்றுள்ளார்.
இதனால் விபத்துக்கு உள்ளான கார், இழுத்துச் செல்லப்பட்டது. இந்தத் திடுக்கிடும் காட்சியை, அந்த லாரிக்கு பின்னால் வந்த மற்றொரு காரில் இருந்த பயணிகள் தங்களது செல்போனில் வீடியோவாகப் பதிவு செய்து உள்ளனர். தற்போது இந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.