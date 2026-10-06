சோழவந்தானில் பரபரப்பு: ஓட்டுநர் வெட்டி கொலை
கொலை சம்பவம் தொடர்பாக சோழவந்தான் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 6, 2026 at 7:14 AM IST
மதுரை: சோழவந்தான் பகுதியில் ஓட்டுநர் ஒருவர் அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் முதலியார் கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் சுந்தர் (வயது 36). இவர் சோழவந்தான் காவல் நிலையம் எதிரே உள்ள மட்டை கம்பெனியில் ஓட்டுநராக பணியாற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவருக்கு முத்துமீனா என்ற மனைவியும், இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 5) இரவு சுமார் 9 மணியளவில் சோழவந்தானில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு செல்லும் வழியில் சுந்தர் சென்று கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சுந்தரை முகத்தில் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இதில் படுகாயமடைந்த சுந்தர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சோழவந்தான் காவல்துறையினர், சுந்தரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனிடையே, கொலை நடந்த இடத்திற்கு வந்த சுந்தரின் மனைவி முத்துமீனா, கணவரின் உடலை பார்த்து கதறி அழுதது அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர், இந்த கொலை முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெற்றதா, மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமா அல்லது வேறு ஏதேணும் காரணம் உள்ளதா? என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை செய்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து, சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மற்றும் சுந்தருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களிடமும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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முன்னதாக, சோழவந்தான் அருகே தென்கரை பகுதியில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு வாலிபர் ஒருவர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், செக்கானூரணி அருகே தேங்கல்பட்டி பகுதியில் ஓட்டுநர் ஒருவர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது, சோழவந்தான் பகுதியில் மீண்டும் ஒரு ஓட்டுநர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடர்ந்து நடைபெறும் இதுபோன்ற சம்பவங்களை தடுக்க காவல்துறையினர் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துவதுடன், சுந்தர் கொலை வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.