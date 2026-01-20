சம்பள பாக்கியை கேட்ட ஓட்டுநர் படுகொலை: இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

ETV Bharat / state

2014 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆயிரம் விளக்கு காவல் நிலையத்தில், வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு கடந்த 12 ஆண்டுகளாக விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் இன்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

சென்னை: சம்பள பாக்கியை கேட்ட ஓட்டுநரை கார் சாவியால் குத்தி கொலை செய்த இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

சென்னை ஆயிரம் விளக்குப் பகுதியில் செங்கல், மணல், ஜல்லி சப்ளை செய்யும் சந்தோஷ் ஞானகுமார் என்பவருடன் இணைந்து, அடையாறு பகுதியை சேர்ந்த குட்டி என்ற மனோகர் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்தார். இவரிடம் டிரைவராக 60 வயது முதியவர் மணி என்பவர் பணியாற்றி வந்துள்ளார். இவருக்கு பல மாதங்களாக சம்பளம் தராமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. தனது சம்பள பாக்கியை கேட்டு, அலுவலகத்துக்கு வந்த மணியை கன்னத்தில் அறைந்தும், சுவற்றில் மோதியும் நண்பர்கள் இருவரும் தாக்கியுள்ளனர்.

மேலும், கையில் வைத்திருந்த கார் சாவியால் குத்தி முதியவர் உடலில் காயங்களை ஏற்படுத்தி கொலைவெறி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர். தகவலின் பேரில் அலுவலகத்துக்கு வந்த முதியவரின் மனைவி ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த கணவனை, அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் மீட்டு ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளார். மருத்துவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி அவர் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். ஆனால், அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக, மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆயிரம் விளக்கு காவல் நிலையத்தில் கொலை வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, குட்டி என்கிற மனோகர், சந்தோஷ் ஞானகுமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இது தொடர்பான வழக்கு, சென்னை 4-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஆர்.கே.பி. தமிழரசி முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, கூடுதல் பெருநகர குற்றவியல் வழக்கறிஞர் டி.ரவிக்குமார் ஆஜராகி இருவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளையும் ஆதாரங்கள் மற்றும் சாட்சியங்களுடன் எடுத்துரைத்தார். இதனிடையே குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரும், தங்களுக்கும் இந்த வழக்கிற்கும் எந்தவித சம்மந்தமும் இல்லை என தெரிவித்தனர்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களுக்குப் பின்னர் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதி தமிழரசி, குட்டி என்கிற மனோகர், சந்தோஷ் ஞானகுமார் ஆகியோர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால், இருவருக்கும் ஆயுள் தண்டனயும், தலா 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார்.

கொலை வழக்கில் இருவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், குற்றவாளிகளை கைது செய்த காவல் துறையினர் அவர்களை சென்னை புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

