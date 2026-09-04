பள்ளி வேன் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு- மாணவர்கள் காயம்
விபத்து குறித்தும், விடுமுறை நாளில் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளை வரவழைக்கப்பட்டதற்கான உரிய விளக்கத்தினை அளிக்குமாறு தனியார் பள்ளிக்கு சிவகங்கை மாவட்ட தனியார் பள்ளிகள் கல்வி அலுவலர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.
Published : September 4, 2026 at 4:00 PM IST
சிவகங்கை: பள்ளி வேன் மீது லாரி மோதிய கோர விபத்தில் ஓட்டுநர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த 9 மாணவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சிவகங்கை மாவட்டம், இடையமேலூரில் தனியார் சிபிஎஸ்இ பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு விடுமுறை தினமான இன்று (செப்.04) பள்ளி வேன் மாணவ, மாணவிகளை அழைத்து வருவதற்கு சென்றுள்ளது.
பின்னர், மாணாக்கர்களை ஏற்றிக் கொண்டு பள்ளியை நோக்கி வேன் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, கோமாளிப்பட்டி கிராபைட் தொழிற்சாலை அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த லாரி, வேன் மீது நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளது. இந்த விபத்தில் வேன் ஓட்டுநர் எத்திராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். வேனில் பயணம் செய்த ஒன்பது மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் உதவியாளர் ஆகியோர் காயமடைந்தனர்.
இதையடுத்து, அவ்வழியே சென்ற வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள், 108 ஆம்புலன்ஸுக்கு விபத்து குறித்து தகவல் அளித்துள்ளனர். அதைத் தொடர்ந்து, காயமடைந்தவர்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்து வந்த சிவகங்கை தாலுகா காவல் நிலைய காவல்துறையினர், உயிரிழந்த ஓட்டுநர் எத்திராஜின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்து தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். விடுமுறைத் தினமான இன்று மாணவ, மாணவிகளைப் பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்றது ஏன்? என சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், விபத்து குறித்தும், விடுமுறை நாளில் பள்ளி மாணவர்களை வரவழைக்கப்பட்டதற்கான உரிய விளக்கத்தினை அளிக்குமாறு பள்ளித் தாளாளர் மற்றும் பள்ளி முதல்வருக்கு சிவகங்கை தனியார் பள்ளிகள் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
விளக்கம் கேட்டு கடிதம்
இதுகுறித்து சம்மந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கடிதத்தில், "சிவகங்கை மாவட்டம், இடையமேலூர் C.E.O.A. சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் ஆண்டு விளையாட்டு விழா போட்டி நாளை (செப்.05) நடைபெற உள்ளதாகவும், அதற்கு ஒருசில மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு சீருடை வழங்குவதற்காக விடுமுறை நாளான இன்று (செப்.04) பள்ளி மாணவர்களை பள்ளி வாகனத்தில் அழைத்து வந்தபோது விபத்து ஏற்பட்டது.
அதில் பள்ளி மாணவர்கள் மூவர், வாகன ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனருக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக பள்ளி தாளாளர் தெரிவித்துள்ளார். விபத்து குறித்தும், விடுமுறை நாளில் பள்ளிக்கு மாணவர்களை வரவழைக்கப்பட்டமைக்கு உரிய விளக்கத்தினை உடன் அளிக்குமாறு பள்ளித் தாளாளர் மற்றும் பள்ளி முதல்வருக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.