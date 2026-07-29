ETV Bharat / state

குடிநீர் விநியோகத்தை தனியாருக்கு அனுமதிக்க கூடாது- சேலம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு

ஏற்கனவே, அனைத்து கவுன்சிலர்களின் ஒப்புதலோடு இந்த திட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் போராட்டம்
மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 10:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: சேலம் மாநகராட்சி மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் வழங்கும் பணியை தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மாநகராட்சி கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக மற்றும் விசிக ஆகிய கட்சிகளின் கவுன்சிலர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சேலம் மாநகராட்சியின் மாதாந்திர கூட்டம் மேயர் ராமச்சந்திரன் தலைமையில் இன்று காலை தொடங்கியது. கூட்டம் தொடங்கிய உடனே விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி கவுன்சிலர் இமயவரம்பன், குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணியை 'சூயஸ்' என்ற பன்னாட்டுத் தனியார் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கும் அரசின் முடிவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முழக்கமிட்டார்.

இதையும் படிங்க.. ஜூலையில் அதிக மின்கட்டண புகார் - மூத்த அதிகாரிகள் மூலம் மறு ஆய்வு செய்ய மின்சார வாரியம் முடிவு

அவரைத் தொடர்ந்து, அதிமுக எதிர்க்கட்சி கொறடா யாதவமூர்த்தி தலைமையில், அதிமுக கவுன்சிலர்கள் மேயருக்கு எதிர்ப்புறமாக தங்களது முதுகைக் காட்டிக் கொண்டு அமர்ந்து தங்களின் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்.

ஏற்கனவே, அனைத்து கவுன்சிலர்களின் ஒப்புதலோடு இந்த திட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்தத் திட்டத்தை அரசு ஏன் மீண்டும் கொண்டு வந்துள்ளது என்று ஆணையர் லலித் ஆதித்த நீலத்திடம், அதிமுக கவுன்சிலர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும், கவுன்சிலர்களின் அதிகாரம் என்ன? அவர்களின் உரிமை என்ன என்பது குறித்து சட்ட விதிமுறைகள் கூறுவது என்ன என்று திமுக எதிர்க்கட்சி கொறடா யாதவமூர்த்தி விளக்கம் அளித்தார். அவருக்கு ஆதரவாக திமுக கவுன்சிலர்களும் அதிமுக கவுன்சிலர்களும் மாநகராட்சி மேயர் அமர்ந்திருந்த இருக்கையின் முன்பு தரையில் அமர்ந்து தனியார் நிறுவனத்திற்கு தண்ணீர் வழங்கும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினர். ஒருகட்டத்தில், விசிக கவுன்சிலர் இமயவரம்பன் மேயர் இருக்கை முன்பாகத் தரையில் படுத்துக்கொண்டு ஆவேசமாக முழக்கங்களை எழுப்பியதால் அவையில் பதற்றம் நிலவியது.

ஏற்கெனவே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தைத் தமிழக அரசுக்கு அனுப்பாமல் தாமதித்த மாநகராட்சி ஆணையரைக் கண்டித்தும் கவுன்சிலர்கள் முழக்கமிட்டனர்.

இதையும் படிங்க.. 25 ஆண்டுகளாக தவிக்கும் கிராம மக்கள் – அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை

இதையடுத்து, மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் எடுத்த ஒருமனதான முடிவை தமிழக அரசுக்கு உடனே தெரிவிப்பதாக மாநகராட்சி ஆணையர் லலித் ஆதித்த நீலம், அவர்களிடம் உறுதியளித்தார். அதன் பின்னர், கவுன்சிலர்கள் தங்களது போராட்டத்தைக் கைவிட்டனர். கட்சிப் பாகுபாடின்றி அனைத்துக் கட்சி கவுன்சிலர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், சேலம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

TAGGED:

TAMILNADU SALEM
SALEM CORPORATION MEETING
DRINKING WATER SUPPLY
DMK ADMK VCK
OPPOSITION TO PRIVATE COMPANY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.