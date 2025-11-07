அரசு பள்ளியில் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டால் மாணவர்கள் அவதி: சரி செய்யுமா மாவட்ட நிர்வாகம்?
கழிப்பறை சுத்தமின்றி இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால், புதர்கள் மண்டிய காட்டுப் பகுதிக்கு மாணவ, மாணவிகள் இயற்கை உபாதைக்காக செல்ல வேண்டிய அவலமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
சேலம்: ஏற்காடு அரசு உண்டு உறைவிடப் பள்ளியில் பல மாதங்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் சேர்வராயன் மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள ஏற்காட்டில் இருந்து 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது வாழவந்தி மலை கிராமம். இந்த கிராமத்தில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள உண்டு உறைவிடப் பள்ளி பழங்குடியினர் நலத்துறை மூலம் இயங்கி வருகிறது. இதில் சுமார் 42 மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர். இந்த பள்ளியில் அடிப்படை வசதியான குடிநீர் இல்லாததால் மாணவ மாணவிகள் பெரும் சிரமத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
இந்த பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு தினந்தோறும் குடிநீர் தேவைக்காக சுமார் 1 கி.மீ தொலைவில் இருக்கும் கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்து வர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தண்ணீரை குடிப்பதற்கும் சமையல் செய்வதற்கும், பாத்திரங்கள் கழுவுவதற்கும் பயன்படுத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது. தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் சமையல்காரர் 1 கி.மீ நடந்து சென்று தண்ணீர் சுமந்து வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த பள்ளி 1963-ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. சுமார் 62 ஆண்டுகளாக இயங்கி வரும் அப்பள்ளியில் குடிநீருக்காக ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கப்பட்டது. அந்த கிணற்றில் உள்ள மோட்டார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழுதடைந்த நிலையில், இன்றுவரை அது சரி செய்யப்படாததால் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது. மேலும், கழிப்பறை சுத்தமின்றி இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால், புதர்கள் மண்டிய காட்டுப் பகுதிக்கு மாணவ, மாணவிகள் இயற்கை உபாதைக்காக செல்ல வேண்டிய அவலமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசு தலையிட்டு பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என அப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக சேலம் மாவட்ட பழங்குடியினர் நலத்துறை திட்ட அலுவலர் சுகந்தி பரிமளம் அவர்களிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “வாழவந்தி உண்டு உறைவிட பள்ளியில் நிலவும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஓரிரு நாட்களில் சரி செய்யப்படும். கிணற்றில் உள்ள மோட்டார் மற்றும் குழாய்களை மரங்களின் வேர்கள் சுற்றி படர்ந்து விடுவதால், சரிவர இயக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது.
இதனை முழுமையாக சரி செய்ய அரசிடம் நிதி கோரப்பட்டுள்ளது. கிடைத்ததும் முழு தீர்வு ஏற்படுத்தப்படும். தற்போது தங்கு தடை இன்றி மாணவ மாணவியருக்கு குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று தனியாக ஒரு பைப் லைன் அமைத்து குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்கிட ஏற்காடு பி.டி.ஓ மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.