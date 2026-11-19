மாதவரம்: பைக்கில் கடத்தப்பட்ட ரூ. 140 கோடி மதிப்பிலான 70 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல் - இருவர் கைது
அதிகளவிலான ஹெராயின் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது? இதன் பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள்? யாரிடம் இருந்து இந்தப் போதைப் பொருள் பெறப்பட்டது? போன்ற கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 19, 2026 at 11:31 AM IST
சென்னை: மாதவரத்தில் வாகனச் சோதனையின்போது ரூபாய் 140 கோடி மதிப்பிலான 70 கிலோ ஹெராயின் போதைப் பொருளை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதுதொடர்பாக இருவர் கைது செய்யப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
சென்னையில் போதைப் பொருள் கடத்தலைத் தடுக்கும் வகையில் மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை எனப்படும் டி.ஆர்.ஐ அதிகாரிகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் இருந்தும், பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் போதைப் பொருட்கள் கடத்தி வரப்படுவதைத் தடுப்பதற்காக ரகசியத் தகவல்களின் அடிப்படையில் கண்காணிப்பு மற்றும் வாகனச் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
வாகனத் தணிக்கை
இந்நிலையில் சென்னை மாதவரம் வழியாகச் செல்லும் ஒரு வாகனத்தில் அதிக அளவிலான போதைப் பொருள் கடத்தி வரப்படுவதாக மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்துள்ளது. அந்தத் தகவலின் அடிப்படையில் மாதவரம் பகுதியில் அதிகாரிகள் திடீரென வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் வந்த ஒரு வாகனத்தை நிறுத்தி அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அப்போது அந்த வாகனத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 70 கிலோ ஹெராயின் போதைப் பொருள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போதைப் பொருள் முழுவதையும் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், அதனை கடத்தி வந்த இரண்டு நபர்களையும் கைது செய்தனர்.
ரூ. 140 கோடி மதிப்பு
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஹெராயினின் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ. 140 கோடி இருக்கும் என மத்திய வருவாய் புலனாய்வு துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொகைன் போதைப் பொருளுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக விலை கொண்ட போதைப் பொருட்களில் ஒன்றாக ஹெராயின் கருதப்படும் நிலையில், ஒரே நேரத்தில் 70 கிலோ அளவுக்கு ஹெராயின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு?
இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட இருவரிடமும் மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இவ்வளவு அதிகளவிலான ஹெராயின் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது? இதன் பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள்? யாரிடம் இருந்து இந்தப் போதைப் பொருள் பெறப்பட்டது? மாதவரம் வழியாக எந்த இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லத் திட்டமிடப்பட்டது? உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளுடன் மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
மேலும், இந்தக் கடத்தலில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது; இதற்கு பின்னால் சர்வதேச போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல் செயல்படுகிறதா என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஏற்கெனவே கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு மிகப்பெரிய அளவிலான மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருளை மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்திருந்தனர். தொடர்ந்து பெரிய அளவில் போதைப் பொருட்கள் சிக்கி வரும் நிலையில் தற்போது மாதவரத்தில் ரூ.140 கோடி மதிப்பிலான 70 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.