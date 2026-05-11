திராவிட கட்சிகள் பலவீனம் அடையக் கூடாது- தமிமுன் அன்சாரி பேட்டி

அதிமுக ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அனைவரும் விரும்புகிறோம் என்று மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 11, 2026 at 5:20 PM IST

சென்னை: திராவிட கட்சிகள் பலவீனம் அடையக் கூடாது. அதிமுக பலமாக இருக்க வேண்டும் என்று மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் சிதம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிட்ட மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி, 69,739 வாக்குகளைப் பெற்று அபார வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, 17- வது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று (மே 11) காலை 9.30 மணிக்கு கூடிய நிலையில் புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பேரவைக்கு வருகைத் தந்திருந்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இதையடுத்து முதலமைச்சர் விஜய், பெரம்பூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராகப் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

முதலமைச்சரைத் தொடர்ந்து அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முன்னாள் முதலமைச்சர்களான ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி, தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், பாமகவின் சௌமியா அன்புமணி மற்றும் புதிய உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகப் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

அந்த வகையில் தமிமுன் அன்சாரி, சிதம்பரம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராகப் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

பின்னர் சட்டப் பேரவைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி, "சமூகநீதி, சமூக நல்லிணைக்கம், சமத்துவம் அடிப்படையில் இந்த ஐந்தாண்டு காலம் பணியாற்றுவேன். வெளியே கட்சி மாறுபாடு என்று அரசியல் பேசலாம். ஆனால், அவைக்குள் மக்கள் பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையில் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுகிறோம். இனி வரும் காலங்களில் அரசியல் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் எனப் பொறுத்திருந்து பாருங்கள்.

இளைஞர்கள் சமூக ஊடகம் வாயிலாக அரசு நிகழ்வுகளைக் கண்காணித்து வருகின்றனர். அரசு சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும். அதிமுக பலவீனம் அடைவது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லதல்ல. இந்த கூட்டணியில் இருந்து அரசியல் பிழை காரணமாக நான் வெளியேறினேன். திராவிட கட்சிகள் பலவீனம் அடையக் கூடாது. அதிமுக பலமாக இருக்க வேண்டும், ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அனைவரும் விரும்புகிறோம். ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்" என தெரிவித்துள்ளார்.

