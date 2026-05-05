ஆட்சி அமைக்க தவெகவிற்கு ஆதரவா? வீரபாண்டியன் பேட்டி
திராவிட மாடல் நல்லரசின் அரிய சாதனைகளையும், திட்டங்களையும் தொடர்ந்து தடை இல்லாமல் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை தவெகவுக்கு உள்ளதாக வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 5, 2026 at 3:22 PM IST
சென்னை: ஆட்சி அமைக்க தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து கட்சி தலைமை முடிவு எடுக்கும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவர்களான மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, தேமுதிக பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் ஆகியோர் இன்று (மே 05) சந்தித்துப் பேசினர்.
பின்னர் கூட்டாக அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, "திராவிட மாடல் நல்லரசின் அரிய சாதனைகளையும், திட்டங்களையும் தொடர்ந்து தடை இல்லாமல் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை தவெகவுக்கு உள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக பெரும்பான்மை பெறாவிட்டாலும் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
சாதனை திட்டங்களை நிறைவேற்றி எடுத்துக்காட்டான அரசை நடத்திய மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றி பெறாதது வருத்தம் அளிக்கிறது. ஜனநாயகத்தில் மக்கள் தீர்ப்பு மதிக்கப்பட வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறுகையில், "பாஜக-அதிமுக கூட்டணியை தோற்கடிக்க வேண்டும் என திமுக கூட்டணி நினைத்தது. அதில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பாஜகவை மக்கள் நிராகரித்துள்ளனர்.
மு.க.ஸ்டாலினை மரியாதை நிமித்தமாகச் சந்தித்தோம். தவெகவிற்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் அவர்கள் வெளிப்படையாக என்ன செய்யப் போகிறார்கள் என தெரியவில்லை. அது தெரியாமல் நாங்கள் பேச முடியாது" என்றார்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் பேசுகையில், "அரசியல் கட்சிகள் வெற்றி பெறலாம், தோல்வியடையலாம். ஆனால் ஜனநாயகம் தோற்க கூடாது. தவெகவிடம் இருந்து அழைப்பு வரவில்லை. தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து கட்சி தலைமை முடிவு எடுக்கும்" என்றார்.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் எம்.பி. கூறுகையில், "சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளின் படி ஆட்சியமைப்பதற்கு பெரும்பான்மையான இடங்களை பெறவில்லை. நாங்கள் முன்னெடுத்த முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது. அதிமுக முதுகில் ஏறி பாஜக ஆட்சி அமைக்க நினைத்தது. அதைத் தடுக்க நினைத்தோம், அதில் வெற்றி பெற்றோம். 100% வெற்றி எங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது.
தவெகவை அரசியல் களத்தில் தீவிரமாக எதிர்க்கவில்லை. சமூகநீதி அரசியல் சூழலில் கூட்டணி கட்சிகளான இடதுசாரிகள் உடன் தொடர்ந்து இணைந்துள்ளோம். தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்தும் இடதுசாரிகள் உடன் ஆலோசித்து முடிவு எடுப்போம்" எனத் தெரிவித்தார்.